諾瓦材料科技舉辦「加油站教育訓練暨激勵願景大會」及微電影發布會

諾瓦材料科技在業界一直扮演著領頭羊、獨角獸地位，無論是在「創新」，「服務」和「品質」始終以精準的品牌策略，確實提昇本身在同業競爭中的優勢。有鑒於諾瓦車用尿素加注機在全台灣加油站各體系的建置站點越來越多(已超170個服務據點)，特於12日於台中長榮桂冠酒店舉辦「加油站教育訓練暨激勵願景大會」，並發布重金打造的全新視角與品牌影音形象，象徵NOVAXAdBlue車用尿素在加油站拓展將邁入一個新的里程碑。

楊董事長於會中說明未來願景。

會中，楊聯智董事長指出空污與地球暖化為世界帶來嚴重議題，「綠能未來，永續發展」與不斷的品牌精進、服務優化和擴大市場通路是諾瓦始終維持成功的關鍵因素，現階段除了以「全球綠色通道」立足台灣、胸懷亞洲、放眼全球外，楊聯智強調在諾瓦下一個10年願景規劃裡，將致力於與加油站共好並帶著母親給他的力量與稻盛和夫「敬天愛人」的經營哲學來幫助更多人成功。

會中除了提供給加油站業者AdBlue的教育訓練和廣告行銷支援外，會議ㄧ大亮點為諾瓦專業的設備工程師在大會上提供一份尿素智慧加注機的維修保養教戰守則，引起在場與會的百位貴賓高度關注，而本身身為激勵高手的楊聯智董事長也現場頒發了全台灣加油站AdBlue月銷量破萬升的獎盃給「台中恩光加油站」、「台中大連加油站」、「台中締旺加油站」、「桃園長榮加油站」和「山隆安定加油站」與「花蓮順安加油站」。

知名茶席師『千滬茶緣』張智莉Lidia，於大會現場為貴賓開啟感官享受的茶席體驗。

崇尚養生與健康的楊聯智董事長還特別在大會贈送每位貴賓被譽為「上帝的配方」海礦1,400身體機能水，另外還邀請美麗大方的茶席師『千滬茶緣』張智莉Lidia，由專業茶藝師用無咖啡因的藤茶與蜜香紅茶，為現場的貴賓開啟ㄧ場感官享受的茶席體驗，透過分享與親身體驗給予賓客賓至如歸的感受，並在氣氛熱絡與加油站業者相距甚歡的聯誼晚宴畫下完美的句點。微電影 | 【諾瓦車用尿素 AdBlue ㄟ當～步魯～】藍天白雲喔~https://youtu.be/avpKJmghxC0。