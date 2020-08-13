2020卓越銀行評比出爐 18家銀行獲得最高殊榮

透過詳實調查，呈現台灣銀行業特色，協助大眾認識優質的銀行團隊，由《卓越雜誌》委託「世新大學民意調查研究中心」進行的《2020卓越銀行評比》調查結果出爐，共18家國內知名銀行獲獎。

主辦單位8月11日在台北寒舍艾美酒店翡翠廳盛大舉辦頒獎典禮，出席嘉賓有金融監督管理委員會主委黃天牧、卓越雜誌發行人林定芃、商發院董事長許添財、立法委員吳琪銘等人，出席貴賓對此次頒獎活動表示肯定及讚賞。

金管會主委黃天牧致詞首先肯定《卓越雜誌》公正又專業的評選出的優秀銀行，他認為當今銀行營運的結構與條件，與以往環境比較相對困難，政府機關與民間企業一路走來都十分艱辛，但大家仍願意攜手共患難，為民眾權益把關，十足可貴，期望各家銀行都能持續提升銀行界的永續經營與產業價值，祝福大家百尺竿頭更進一步。

卓越雜誌發行人林定芃說明台灣銀行業利差小，整體銀行型態的改變，對於銀行無疑是一大挑戰，林定芃提出可增強銀行服務的人性化與顧客諮詢，藉以增加產品與客戶的黏著度，嘗試成為某項產品的領導者。林定芃以網路銀行的發展崛起舉例說明，也鼓勵銀行落實的社會企業責任，幫助安定社會，和串起同業的良性交流。

林定芃強調，《卓越雜誌》創辦36年的專業服務，一路走來始終如一，未來會持續帶領整個團隊正向與穩健經營，捕捉社會脈動，掌握財經與產業雙向的最新資訊，給予閱聽眾最好最獨到的的報導與深刻見解。

商發院董事長許添財表示，現今產業趨勢多為科技發展與數位轉型，數位時代已全然進入各產業間，未來不是只有台灣的台灣，而是世界的台灣，期許未來各產業皆能超前部署，彎道超車，因為面對挑戰越大，機會也越大，勉勵大家不要怕接受挑戰，要分散式市場，並朝向精準經營，為台灣市場行銷國際。

立法委員吳琪銘認為銀行站在第一線的服務，首當其衝的面對金融市場的各項變革與外在環境衝擊，全依靠過去銀行先進們積累的專業及努力，堅挺度過艱辛的時期。吳琪銘對此表達欽佩與激賞，並樂見銀行將來的展望將持續攀升與進步，帶領整個銀行體系甚至產業界，挖掘出嶄新的契機。

本年度卓越銀行評比金控銀行類得獎單位有：最佳品牌形象獎—國泰世華銀行，最佳財富管理獎—台新銀行，最佳多元產品獎—台新銀行，最佳金融服務獎—新光銀行，最佳客戶推薦獎—新光銀行，最佳綠色金融創新獎—永豐銀行，最佳服務品質獎—永豐銀行，最佳永續經營獎—華南銀行，最佳企業社會責任獎—合作金庫，最佳金融商品獎—合作金庫，最佳創新獎—中國信託。

金管會主委黃天牧（左五）與所有金控銀行領獎人合影。圖／卓越雜誌提供

非金控銀行類：最佳品牌形象獎—遠東銀行，最佳專業團隊獎—遠東銀行，最佳潛力獎—台中銀行，最佳永續經營獎—台中銀行，最佳服務品質獎—土地銀行，最佳創新產品獎—臺灣中小企銀，最佳企業社會責任獎—彰化銀行，最佳金融創新獎—聯邦銀行，最佳網路銀行獎—王道銀行。

金管會主委黃天牧（左五）與所有非金控銀行領獎人合影。圖／卓越雜誌提供

外商銀行類：最佳品牌形象獎—星展銀行，最佳永續經營獎—星展銀行，最佳數位金融獎—渣打銀行，最佳國際金融獎—渣打銀行，最佳財富管理獎—匯豐銀行，最佳企業社會責任獎—花旗銀行。