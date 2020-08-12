「新業宜家」高品質心服務 8/15舉辦入厝園遊會

幸福，也能簡單而美好！由台中市政府推動、新業建設興建的勞工合宜住宅「新業宜家」，於2017年創下30天完銷520戶的銷售佳績，在住戶殷切期盼下，2020年正式落成，適逢暑假期間住戶陸續交屋入住，新業建設特別於8月15日週六，在「新業宜家」社區舉辦「新業盛夏市集」活動，邀請住戶走出家門，一起認識新鄰居、開始全新心幸福。

新業建設名譽董事長穆椿松(左)，董事長卓勝隆帶領記者參觀「新業宜家」，為社區打造專屬公共藝術，麻雀為發想設計出系列作品，象徵平凡中的幸福意念。圖／新業建設提供

「新業宜家」完工後讓住戶驚艷和感動，外觀典雅，設計規劃用心，公設豐富讓住戶相當滿意。圖／新業建設提供

「新業宜家」座落40米精科路，佔地3515坪，社區規劃兩處主要開放空間，風光和煦的東南向，有大樹廣場做為社區的入口，也是鄰里散步休閒的小小森林。西北向以建築量體阻隔冬季地形風，讓內部中庭也能保有舒適與綠意，主要的公共設施，如：交誼廳、健身房、兒童遊戲室、會議室、幸福廣場等都圍繞著內中庭設置，運用大面落地玻璃窗設計，讓室內空間與戶外庭院綠景美麗相連。

「新業宜家」健身房，設備齊全，通透落地窗看出去都是綠意。圖／新業建設提供

「新業宜家」交誼廳是住戶接待親友賓客的最佳場域。圖／新業建設提供

散步「新業宜家」中庭處處有綠意。圖／新業建設提供

社區門廳以石材營造典雅大器質感，中庭選用台灣原生種植栽，搭配不同季節的花樹草綠精心設計，全棟雨水回收系統、人行道使用透水磚，讓土壤保水；並邀請雕塑藝術家姜憲明老師，為社區創作一系列的專屬作品，透過鳥兒的形象，傳達「平凡幸福」的主題。新業建設堅持；每一座新區都要品質如一，絕不因售價高低，而在設計與施工品質上有所差異，如此的用心也讓「新業宜家」榮獲2019台中都市空間設計傑出獎、綠建築銀級標章，深獲產官學界好評。

新業建設的建築師團隊為「新業宜家」設計的地面透心磚，切割大小不同拼貼後也很有秩序，卓董事長說，不用很貴的建材，經過用心設計，呈現美感也符合綠建築目標。圖／新業建設提供

近年來新業建設進一步推動「新業家族」，從2018年起，每個月舉辦至少一場的家族活動，有「名人講堂」、「生活習作」、「品味食光」等系列，社區住戶可以免費參加，藉此拓展鄰里情誼、豐富生活，場場報名熱烈，迄今已有超過1500人次參加。15日舉辦的「新業盛夏市集」，是「新業宜家」與「新業誠家」兩座社區的專屬活動，由新業建設提供每戶300元購物券，邀集文創手作、美食飲物、友善小農等52個精彩攤位，現場還有氣球互動、音樂展演、美味餐車，在湛藍的天空下、在美麗的綠意中，開始「家」入新業的美好旅程。

「新業宜家」個案資料：

基地位置：台中市南屯區精科路、保安十街、文山三街、文山五街之間獨立街廓內

基地面積：3,515坪

公設比：29.9%

規劃戶數：住宅520戶，店面22戶

坪數/房間數：32-46坪/3房-4房

售價：均價13萬/每坪

規劃樓層：地上15F +地下3F

管理費：40元/坪

個案特色：一、與台中市政府合作的勞工合宜住宅

二、榮獲2019台中都市空間設計傑出獎

三、榮獲綠建築-銀級標章