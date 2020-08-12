總太「洲際W」力挺成家 　　　憑振興券購屋現折100萬

近年北屯區挾多起重大建設優勢，利多話題不斷，其中位於漢神百貨首排的總太集團永福地產「洲際W」，近日於官方臉書公告，憑一千元振興券買樹梢景觀戶，直接折抵100萬，文章一曝光，許多網友都紛紛留言表示：「好心動」、「真會行銷」、「是要逼我再買一間樹梢戶嗎」、「總太總是出乎意料之外！強！」，成功引起廣泛討論。

進一步觀察發現，北屯區以上半年買賣移轉棟數達3,348棟，年增率25%，成為台中房市交易最熱區；此外，台中市上半年遷入人口近6萬人，其中約7,520人移入北屯區，移入人口數同樣居冠，大多聚集在11、14期、廍子段、10期以及單元14重劃區，吸引不少品牌建商搶進推案，房市前景備受期待。

其中，掀起網友高度討論的「洲際W」，就位於串聯11期與14期的洲際特區，總銷80億元，基地面積3,114坪，規劃27至45坪、2至4房，二側有千坪雙公園綠覆，公設以全齡化為主軸，規劃多達46項設施，也因應周邊的運動風氣，在社區內大手筆打造600坪清水模獨棟休閒運動會館，該會館曾以獨特設計理念，拿下2019年「設計界的奧斯卡」義大利A-design大獎的殊榮。

「洲際W」現場專案經理辜中磊表示，響應政府振興方案，協助首購族輕鬆成家，這波限時限量優惠，特別鎖定5樓以下限量2+1房及3房戶別，主力總價870萬元起，消費者只要憑1000元振興券，「洲際W」直接放大千倍，折抵100萬元，一戶限折抵乙次，活動開跑一周以來就吸引40至50組看屋潮，其中約有5組使用振興券購屋，目前全案銷售達8成以上，預計很快進入完銷倒數。

辜中磊補充，「洲際W」座落漢神百貨第一排、距離市31 BOT案也僅500公尺，車程3分鐘即達11期商圈；同時距水湳智慧城、北屯好市多更僅需7分鐘車程，位置極佳，既擁有11期繁華機能，也享有14期願景，鄰近多項建設利多，可說是北屯的核心地王，增值補漲力道強勁。