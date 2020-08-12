8891歡慶11週年 4台百萬新車免費開半年

8891汽車網歡慶11週年，祭出4台百萬新車免費開半年，最大獎Mercedes-Benz GLA 200，再送總金額100萬紅包，今年8891營運數字不受疫情影響，反而呈現逆勢上揚，4月到7月連續四個月瀏覽量揚升，7月突破1.2億，較去年同期成長29%；日活躍用戶翻倍成長，較去年同期增長105%！

8891完善線上購車服務，新車中古車，購車詢價量雙雙增長

8891汽車網表示，先前疫情影響了線下實體看車人潮，造成線上看車比價需求增長。為了更好服務民眾的購車需求，8891今年服務升級，不只中古車，新車也推出線上購車服務。今年推出線上「一鍵詢價」，服務上線以來，平台購車詢價量持續上漲，目前7月詢價量已達到3月的三倍之多！平台合作車商業代數量目前已超800位，覆蓋了18個主要汽車廠牌，民眾在家也可以獲取報價，購車將越來越便捷！

中古車於4月開始陸續推出「LINE聯絡賣家」服務，幫助購車人士更方便的與賣家聯絡溝通，服務推出以來，購車諮詢量日增長20%，深受車商和購車人士好評！

成交超過60萬台中古車，8891堅持打造「真實可信」的資訊平台

8891汽車網表示，8891成立11年，協助成交超過60萬台中古車，已遠超每年的新車掛牌數。在整合新車與中古車的策略下，我們始終堅持「真實可信」的宗旨，新車強化「超級測試」等用數據說話的車輛測試報告，中古車繼續強化「嚴選商家」、「到店查車」來保障物件真實。期望以公正信任的角色，幫助消費者、商家解決買車、賣車的大小事，讓8891成為購買新車、中古車的首選。買車，先上8891！

8891「超級測試」週年企劃特地在麗寶國際賽車場，由專業試車手進行嚴格測試，10部新車覆蓋100萬-1000萬級距，還有千萬Cayenne保時捷休旅王。圖／8891提供

歡慶11週年，8891感恩回饋，擲300萬舉辦週年慶活動

8891 10週年推出「百萬好車免費送」活動，今年活動力度更大，祭出4台百萬新車免費開半年，共有Toyota Corolla Alitis GR版二台、Honda CR-V一台、Mercedes-Benz GLA 200一台。活動還送出總金額100萬紅包，總計超過4.3萬人領取到紅包。此外，8891「超級測試」週年特別企劃為了獲得最精準的試車數據與評論，滿足不同購車人士的需求，特地在台灣麗寶國際賽車場，由專業試車手進行嚴格專業的測試，10部新車覆蓋100萬-1000萬級距，包含熱銷百萬中型SUV、性能休旅，還有千萬Cayenne保時捷休旅王等。

新推「試用中心」服務，進一步滿足購車人士需求

由於11週年活動新車報名免費試開人數踴躍，8891為了更好滿足購車人士的需求，將於8891汽車APP正式推出「新車試用」服務，定期開放特定新車供購車人士免費報名試用三個月，本月預計還會上線新車LEXUS UX200，透過試用中心，也將持續產出用戶真實試用報告供購車人士決策參考，進一步提升8891平台的心佔率，不斷創新鞏固最大汽車平台的市場地位。