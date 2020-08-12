2020年藝流春夏薈萃拍賣會斬獲4.62億圓滿收官

2020年藝流春夏薈萃拍賣會，聚集海外精品珍藏首見，以震撼低價聲勢競逐，藏家們反應熱烈，透過現場投標或電話出價，競投踴躍銳不可擋，各拍賣專場均表現亮眼，圓滿收槌。

西畫專場寫景精品與鐵雕藝術拔得頭籌

台灣現代藝術發展代表人物陳庭詩〈AS00359〉鐵雕藝術作品，以圓形的意象柔化堅硬的鋼鐵質感，潛藏內斂沉穩的張力，以141萬6仟元台幣拔得專場頭籌。豐富動人的寫景精品，首推劉國松的〈石林〉，以筆墨衍化遍遊各地奇景的遊歷，呈現雲南石林的天然韻致，水色交融透出藝術光華，以118萬台幣亮麗成交。

陳庭詩〈AS00359〉鐵雕藝術作品，成交價141萬6仟元。

文物專場〈清乾隆琺瑯彩胭脂地花卉黑底描金鏤空八卦轉心瓶一對〉榮膺全場最高價

〈清乾隆琺瑯彩胭脂地花卉黑底描金鏤空八卦轉心瓶一對〉榮膺全場最高成交拍品，罕見的黑釉琺瑯彩，細節以八卦雕鏤與花卉彩繪紋飾處理，經過一來一往搶標競價，最後達4仟602萬台幣成交。

書法專場盡展文人筆墨風采寫下亮眼佳績

舊王孫篤嗜書畫詩文，抒寫胸中逸氣，溥儒〈行書九言聯〉疏放有致的筆法，賦予字體流動多姿的氣派，以247萬8仟元台幣成交寫下佳績。吳昌碩〈行書十六言聯〉為時年八十二歲之作，融貫諸體的運筆精髓，下筆淋漓自成一氣，特別受到藏家青睞，以177萬元台幣成交。

水墨專場南北名家精品拍賣走勢強勁

領銜鉅作為畫壇宗師張大千〈臨敦煌佛窟壁畫五百強盜成佛圖〉，其1940年代深入敦煌莫高窟，臨摹石窟壁畫長卷，經過數十輪激烈競逐，從180萬台幣攀升至3仟540萬台幣成交。齊白石〈桃源詞意〉，以畫墨天成的畫境，寄託心中理想世界的桃花源，以3仟540萬台幣高價落槌，並列本專場第一高價。另件齊白石〈松鶴延年〉，其功夫深厚的繪描，展現筆力雄勁，作品寓意長壽吉祥，競相出價相當熱絡，最終以2仟124萬台幣高價成交。

領銜鉅作為畫壇宗師張大千〈臨敦煌佛窟壁畫五百強盜成佛圖〉，從180萬台幣攀升至3仟540萬台幣成交。

2020年藝流春夏拍賣會，總成交額新台幣四億六仟二百三十九萬元，成交率逾六成，多數作品成交額逾拍前估價，反映藝術市場對於量少質精的臻品持續渴求。藝流國際拍賣公司黃士峰董事長表示：面對當前疫情挑戰，感謝各界藏家的支持，為藝術的道路鞏固更堅實的精神堡壘。藝術市場是專業且高端的客戶投資市場，藝術品投資的前景尚有很大的增值空間，目前正是逢低買進的最佳時機。藝流國際拍賣藉由藝術與金融結合，提供完善的整合規劃服務，以穩健之姿放眼未來。