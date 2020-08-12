北市室內設計裝修公會舉行2020新材料、新工法、新法規研討會

北市室內設計裝修公會(TAID) 12日舉行「2020新材料、新工法、新法規研討會」，孫因理事長指出，本次研討會國內室內設計裝修各主要公協會理事長共同參與座談，代表本業對「室內設計著作權」與「分樓板衝擊音」議題之重視。希望室內設計產業界能齊心協力，共同關心攸關室內設計裝業發展之各項議題，捍衛及保障本業權益。

研討會規畫專題講座及座談二大主軸；專題演講邀請永然法律事務所創辦人李永然律師，談室內設計業界所關心之「室內設計的著作權保護」問題；巨申興業總經理廖偉伸分享「分樓板衝擊音因應之道」。座談部份，邀請中華民國室內設計裝修公會全國聯合會理事長陳俊明、中華民國室內設計協會理事長趙璽、台灣室內設計專技協會理事長劉榮祿、中華民國室內裝修專業技術人員學會理事長劉易鑫、TAID孫因理事長共聚一堂，針對演講議題與室內設計裝修業實際面臨之問題，共同與參加研討會之來賓、夥伴交換意見。

孫因理事長表示，TAID對室內設計裝修業及從業人員之執業權益極為重視，不論是法律或政府法規層面，各類議題TAID均會指定專人及專責委員會進行研究，以保障會員權益。近期「室內設計著作權」議題，會員極為關心，TAID特別商請法制長凃明哲常務理事、資訊委員會主委林子崴理事暨全體成員舉辦本次研討會，透過專家之講解與說明，讓全體會員更能瞭解法律規範事項，在推動業務與保障自身權益方面，取得平衡點。

北市室內設計裝修公會理事長孫因（後排左四）主持研討會。圖／公會提供

李永然律師於演講中，對著作權法中之「著作人格權」與「著作財產權」詳細分析，也特別針對室內設計業所關心的「室內設計圖及室內設計之實體物」著作權問題，由肯定說及否定說二大面相，引用一般法院與智慧財產法院最新判例，進行深入的闡釋。

TAID法制長常務理事凃明哲表示，研討會專題演講所邀請之專家在業界均享有盛名。李永然律師對著作權問題研究多年，更親自參與政府著作權法研訂工作，TAID更在研討會前由孫因理事長、中華民國室內設計協會理事長趙璽聯袂拜會李永然律師，親自說明室內設計裝修業界在著作權方面之實務問題，讓李永然律師在演講內容準備上，更加貼近室內設計裝修業，這是非常重要與難得的會前準備工作。

孫因理事長在座談會中建議室內設計業，運用近期發生之個案，結合各界資源與力量，共同為本業發聲，爭取權益；全國聯合會理事長陳俊明提醒樓地板衝擊音施工注意事項，以及室裝糾紛訴訟案中專業技術人員證照之重要性；室內設計協會理事長趙璽提出室內設計業在著作權法律與業主合約問題方面之看法；室內設計專技協會理事長劉榮祿希望業界尊重室內設計師，重視媒體、網路上著作權問題；專業技術人員學會理事長劉易鑫呼籲正視室內設計師執業權與地位。