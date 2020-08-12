愛買HACCP美國進口去骨棒棒腿、唐揚美國雞米花 迷迭香美國烤去骨雞腿排 划算銅板價 安全又安心

全台愛買7/29~9/2舉辦美國雞肉促銷活動。圖／業者提供



2020年全台愛買7/29~9/2舉辦美國雞肉促銷活動：HACCP美國進口去骨棒棒腿N.T. 90元/台斤、唐揚美國雞米花N.T. 25元/100g，迷迭香美國烤去骨雞腿排2片N.T. 79元，民眾購買棒腿或骨腿雞肉時，可認明價格標籤上有〝進口美國〞、〝美國〞字樣或〝HACCP美國雞貼紙〞的簡易識別 同時美食專家 林美慧老師在8/24(一)8:00~9:00 PM於「美慧老師FB粉絲團」節目中直播烹調秀「栗子燒美國雞」，直播當下及3天內的4個FB平台的粉絲進行按讚+分享，即可參加N.T.300元美國雞肉商品卷抽獎活動，每場共抽出40位幸運粉絲，並於本協會FB上公告每次的幸運得獎者名單。



美國農業部食品安全檢驗局資深退休國際稽查員Aurora K. Aaron博士指出：美國在雞屠宰後2小時內進入約3層樓高的螺旋式輸送帶急凍庫，中心溫度凍結為-30～-40℃，在最佳的狀態把鮮度凍結。經冷藏解凍之後，雞肉可再呈現鮮紅的骨髓以及粉紅的肉色！冷凍家禽應恆定在固體冷凍狀態下運輸。冷鏈也保證了品質鏈與目標保存期限。

衛生福利部食品藥物管理署與動物防疫檢疫局對於進口的美國雞肉執行安全、衛生、教育、防疫、檢疫等系統性的管理措施，美國家禽蛋品出口協會於台灣委託「FSI暐凱國際檢驗科技(股)公司」進行美國雞肉產品檢驗把關，提供台灣消費者多一層的安心可靠守護，更讓美國家禽帶給大家安全‧優質‧鮮嫩‧美味‧營養的健康生活！