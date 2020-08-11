巴斯夫全球第一個鞋材創新中心在台設立 引領製鞋業新猷

巴斯夫在台灣設立的全球第一個鞋材創新中心今日正式營運，承擔起亞洲區鞋類研發製造樞紐的重任。巴斯夫鞋材創新中心位於其策略夥伴隆鼎實業的彰化廠內，可讓鞋類專業人士、製造商和設計師聚集一堂，共同創造新世代的鞋款。

佔地約200坪的中心提供沉浸式體驗環境，以協助各大品牌推動製鞋轉型。該鞋材創新中心展示了巴斯夫革命性的鞋材、創新文化，以及隆鼎實業最先進的製鞋技術，充分支援新穎鞋款設計的需求。

巴斯夫亞太區特性材料事業部資深副總裁鮑磊偉(Andy Postlethwaite)表示:「台灣是許多製鞋大廠的亞洲樞紐，並有強大的設計師網絡。差異化已經成為製鞋產業的致勝關鍵，我們持續推陳出新，並與客戶共同開創新材料。鞋材創新中心提供鞋類客戶沉浸式、協作式的體驗，共同打造出創新的材料、組件、製程與解決方案。此外，該中心今後也將支援我們的策略夥伴與客戶直接取得各種先進技術和高性能材料，幫助他們在鞋類市場大步邁進。」

新成立的中心結合隆鼎實業最先進的製鞋技術和巴斯夫的鞋材專業知識，將協助各大品牌解決常見的技術挑戰、優化製程並提升效率。新設備可在更短的時間內完成創新材料的測試和改良，並以全球性規模來評估各項概念。巴斯夫曾與隆鼎實業合作推出X-Swift 運動休閒鞋，結合巴斯夫研發的五種先進新材料，並由隆鼎實業以最新製鞋自動化科技製作。

鞋材創新中心涵蓋了功能完備的運動力學實驗室，專供執行各項科學實驗，以開發效能升級、舒適度倍增、運動員表現更上層樓的全新鞋類解決方案。鞋材創新中心規劃了三大主要區域：材料設計區—此互動式展區介紹不同特性與功能的材料與作品，以激發與設計流程有關的靈感。該區主要展示了兩款高性能材料: Haptex 創新無溶劑低排碳合成皮革，可提升設計自由度與鞋面的生產效率；Freeflex則是以Elastollan 製成的熱塑性聚氨酯(TPU) 纖維，開拓了針織鞋面在設計上的無限潛能。

技術應用區—此沉浸式展區可激發靈感，打造具前瞻性的鞋類解決方案。此區展示多元材料，包括Elastopan 和聚氨酯(PU) 解決方案，可提供更豐富的客製化產品、卓越的技術支援以及創造更佳的性能表現。而徹底革新機能鞋的發泡熱塑性聚氨酯(E-TPU) Infinergy材料，目前已運用在安全鞋與皮鞋上。專精於3D 列印的巴斯夫旗下品牌Forward AM，偕同其他品牌開發出Ultrasint TPU 粉末和Ultracur 3D EL UV 樹脂等材料，以強大的減震功能和宛如橡膠質感的彈性著稱，非常適用於3D 列印鞋材。

材料應用區—展出各種啟發靈感、別出心裁的設計案例，以引領後續的創意構想，攜手業界共同開創新的鞋類解決方案。此區並展出以Infinergy SP 材料製成的運動跑道，該材質是巴斯夫開發的特別應用等級E-TPU，經國際田徑總會(IAAF) 認證的全密式PU跑道結構。創新中心並配備最先進的鞋材設計軟體、精密開模設備、自動化PU 射出成型機和鞋面針織機，協助落實全新鞋款的創意設計。

隆鼎實業董事長施明智表示：「鞋材創新中心的啟用，象徵著台灣和亞洲區鞋業的里程碑，目的在連結品牌、製造商和設計師，以加速導入尖端製鞋技術和創新鞋材，為整體產業帶來更多貢獻。」巴斯夫另設有三座鞋類開發中心，分別位於義大利、美國和泰國。今後，台灣新成立的鞋材創新中心也將與中國上海和南沙的產品開發中心在專業與技術上互相支援。