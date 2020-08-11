大葉大學觀光系承辦鹿港地區導覽進階培訓課程 彰化縣縣長王惠美親頒學員證書

彰化縣政府為推動國際旅遊市場，委託大葉大學觀光旅遊學系辦理「鹿港地區導覽進階培訓課程」，今（11）日上午在鹿港龍山寺召開成果發布記者會，彰化縣縣長王惠美親自頒發鹿港文化觀光導覽解說員「服務資格證明」給學員，期許學員們持續精進，成為優質的英、日語導覽解說人員。

大葉大學觀光系副主任汪祖慧(前排左四)與學員合影。圖／大葉大學提供

彰化縣縣長王惠美表示，彰化縣擁有得天獨厚的地理環境，山景、平原、河川兼具，鹿港鎮更是古意盎然，有龍山寺、鹿港天后宮等國定古蹟，也有適合親子同遊的觀光工廠，還有遠近馳名的美食小吃、傳承文化薪火的匠師，非常適合國內外旅客深度旅遊。近年來縣府積極推動國際旅客來彰化觀光，鹿港是彰化縣國際旅遊市場的首選，為提升縣內導覽人員接待國際旅客的服務能量，特別委託在地的優質學府大葉大學，由觀光旅遊學系在今年5月到7月辦理「鹿港地區導覽進階培訓課程」，分成英語、日語兩班，各招收25名學員，包含導遊、領隊、旅行社業者、口譯人員等相關從業人員。感謝大葉大學觀光系提供紮實的訓練，結訓並通過考核的學員也將在8月15日至11月15日提供免費的中、英、日語導覽解說，介紹他們為遊客精選的黃金旅遊路線，這項服務自8月11日起受理線上報名，詳情可至城市暨觀光發展處網站及旅遊資訊網查詢，或於龍山寺或天后宮現場直接參與。

大葉大學觀光系承辦鹿港地區導覽進階培訓課程。圖／大葉大學提供

大葉大學觀光系副主任汪祖慧指出，「鹿港地區導覽進階培訓課程」包含100小時的導覽課程與36小時的外語會話課程，培訓課程邀請鹿港在地專家及外語專業師資，帶來鹿港文史、導覽解說概論、鹿港英、日文導覽解說等內容，不只是帶領學員熟稔導覽技巧，更讓學員有系統地了解鹿港在地文史，並培養鹿港專業外語導覽實力，提升鹿港國際觀光能見度，永續經營鹿港地方特色。完成課程並通過認證考核者可取得彰化縣政府核發的「服務資格證明」，考核方式由學員現場針對三大主題進行抽題，都是用外語方式進行導覽論述，學員必需熟稔內容並內化為自己的東西，才能流暢的使用外語解說，具有相當的難度，恭喜取得「服務資格證明」的學員，期待他們為鹿港國際觀光注入新能量。