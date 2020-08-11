桂格&福樂攜手五大星級主廚做公益 美味餐車全台開跑

佳格食品集團旗下的桂格與福樂雙品牌，邀請五位米其林主廚合作，一同打造全台第一輛「桂格 & 福樂星級主廚餐車」，北、中、南公益巡迴，邀請民眾享用美食，發揮愛心做公益，活動營收將百分百贊助家扶基金會「無窮世代計畫」專案募款，讓愛心持續擴散。

佳格食品與家扶基金會攜手做公益。

響應公益 五大星級主廚激盪創意聯手作愛心

以愛心為先，五位星級主廚不分彼此，熱情響應，Impromptu主廚 李皞、Taïrroir態芮主廚 何順凱、Taïrroir態芮主廚 賴思瑩、logy主廚 田原諒悟與Gen Creative主廚 劉世揚，合作以桂格 & 福樂產品為靈感，創作獨家星級餐點，從湯品、主餐到甜點，呈現星級餐廳的美食體驗。

餐車全台走透透 邀請民眾一同享用美食做公益

滿載星級主廚創意餐點的「桂格 & 福樂星級主廚餐車」，於8月10日正式開跑，預計巡迴北、中、南，將美味與愛心帶到全台灣，享受星級美食同時，又可以做公益，活動銷售所得將百分之百捐贈給家扶基金會。五位米其林主廚們首次攜手合作，結合營養、健康的桂格與福樂產品，共創全新美味料理，期待大家一起以行動來響應、吃美食來做公益，將這份用心、愛心與，擴展至全台每各個角落！更多活動資訊請上網搜尋，臉書「桂格健康生活」、「福樂營養生活誌」。