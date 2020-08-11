北、中設計師聚會所 來自堅持台灣之光「瑞司照明」

REXLiTE（瑞司照明）創立初始，因設定「台灣製造」而備受艱辛，近年才因品質受到肯定，業績扶搖直上，多倫多川普國際大廈飯店、台灣賓利汽車都是合作對象。創辦人謝婉毓、王啟祥不忘初心，八月啟用台中設計師聚會所「品牌意識空間」，並表示未來將持續耕耘台灣，「因為是這塊土地孕育了我們。」

瑞司照明創辦人謝婉毓、王啟祥，在台中開幕記者會當天介紹照明藝術及燈具設計的全面性，王總手邊所指的是智慧照明的應用，時尚而且簡約。圖／王妙琴

現為台灣前三大 LED 燈具品牌的「瑞司照明」，致力於高端住宅及國際代理品牌展示空間，十六年前與國際 LED 燈具產業同時起步。當時，身為室內設計師的謝婉毓、王啟祥因為在自己的設計個案上找不到符合品質的LED燈，決定自己客制，二人以初生之犢不畏虎的精神，決心創立台灣製造的 LED 燈具品牌。

「LED 燈具與傳統燈具不同，耗能上對節能有非常大幫助，已被全球公認為綠能推動的重要產業。」從使用者角度思考設計，對原是設計師的二人來說不難，難的是堅持台灣製造。謝婉毓跑遍各地工廠，將設計理念解釋無數次，低頭彎腰才有後來的合作機會，至今瑞司照明仍維持九成零組件由台灣生產製造，是名符其實的「台灣製造」。

邁過了製造的難關，十年前，瑞司照明開始隨著公會到海外參展，品質讓海外代理商驚艷，但二人堅持不做代工，海外參展業績經常掛零，「雖然很心痛，但我們希望外國人知道，台灣不是只有代工。」總經理王啟祥表示，雖然代工訂單掛零，但仍有國際買主看上瑞司的生產與設計能力，例如多倫多川普國際大廈飯店的燈控開關就是交由他們設計。

當年仍是小公司的瑞司為了不讓客戶拿掉產品logo，主動提出願意，提供客制專屬設計，願意不收取設計費用，但川普飯店集團對效果非常滿意，主動給予一萬美金做為鼓勵，從此為紀念設計受到肯定，以此金額在為瑞司的國際設計費用的起價基準。

目前海外訂單約佔營業額四成，包括英、美、杜拜、大馬、泰國等地。國內客戶則有知名建商鉅虹建設、理和建設；鉅虹董事長劉品辰曾私下表示，每次開會都被瑞司照明用心及專業規劃感動不以，此外，台中市建築經營協會前理事長許枝旺也曾邀請瑞司照明做豪宅案的燈光設計，對其專業度稱讚有加。

「我們希望打造一支受到信賴的台灣品牌，而不只是一個 LOGO。」瑞司照明燈具的單價看似是同業三倍貴，但就品質及規格性能卻是符合價格的，且相較於國際大廠牌卻是更合宜的價格，因此仍受到大公司青睞。謝婉毓分析，一是產品的規格及性能表現優異，二是身為室內設計師創立的品牌，非常瞭解如何透過設計手法，減少燈具用量，又能維持效果，三是瑞司生產的燈具品質優良，使用期超過十年，業界至今無可匹敵。

瑞司照明近年在台北先成立設計師聚會所，台中今日成立「REXLiTE Communcition Space」，中文譯為「品牌意識空間」作為設計師交流的據點。藉此宣揚品牌意識對設計者及消費者的的重要性，近年接觸許多國際市場的謝婉毓、王啟祥看到台灣的設計師們，個個實力堅強，創意十足，非常希望藉由此空間，鏈結台灣設計圈，為台灣留下重要的設計印記。

「品牌意識空間」啟用首日，由謝婉毓（觀境設計總監）及譚淑靜（禾築設計總監）分享「光的認識論」；首檔展覽為「Light Safari」攝影展，日期為8月1日至31日，採預約制。

專精當代美術趨勢的名家盧立偉表示，當代藝術愈來愈重視光線與藝術品的合作，營利為重的燈光設計公司願意縮減利潤空間，提供台灣設計師一個交流空間，實在令人佩服。