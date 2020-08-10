技優人才鏈結產業 南臺科大「應用生技模組化製程類產線工廠」落成

南臺科大於8月7日舉行「應用生技模組化製程類產線工廠」揭牌儀式，南臺科大校長盧燈茂率相關主管，邀請教育部技職司司長楊玉惠與臺南市副市長趙卿惠等多位官員及相關產業代表與夥伴學校代表出席。 教育部技職司司長楊玉惠表示，此次建置的類產線工廠具擴散效應，可分享資源至周圍學校，除夥伴學校還有鄰近高工職學校，利用實作場域提供相關專業職能訓練，讓青年學子贏在起跑點，在還沒畢業之前即具備職場所需的專業技能，達到「理論與實務相輔相成，以及專業認證加值」的培育成效。

教育部技術及職業教育司司長楊玉惠致詞。圖／南臺科大提供

應用生技產業涵蓋食品、農業、環保及特化生技產業，廠商積極拓展海外市場，以複合年成長率5.6 %的速度增加，至2019 年產值已達新台幣1,106 億元，教育部考量前瞻基礎建設、國家發展創新產業趨勢，作為培育國家重點產業人才指標，推動「教育部優化技職校院實作環境計畫」， 針對高成長的應用生技產業，培育產業所需技術人才做準備，教育部以3,000萬元的經費補助南臺科大建置「應用生技模組化製程類產線工廠」，該校再投入1500萬元修繕場地，建置親產學的實作場域，培育產業所需具即戰力優秀人才。

在師資培育方面，由主導學校南臺科技大學與夥伴學校高雄科技大學、高苑科技大學、中華醫事科技大學及遠東科技大學為主，培育種子教師並互相支援師資。在學生培訓能力上，則安排培訓課程輔導考照，並與產業合作實習以接軌產業界需求，使具備產業界實務技術。因此，相關產業及學校可透過此計畫所建置的網站及實作場域，共享設備與教學資源，進而以此實作場域鏈結區域高工職，培育更多應用生技產業相關製程之實務人才。

臺南市副市長趙卿惠致詞。圖／南臺科大提供

臺南市副市長趙卿惠強調，臺南市為台灣應用生技產業重鎮，特別在食品生技產值佔全國第二，目前在臺南的應用生技廠商家數超過400家，具有完整的產業聚落，南臺科技大學「應用生技模組化製程類產線工廠」為獲教育部通過全國唯一應用生技產業相關實作場域，非常有獨特性，臺南市政府除協助提供在地產業優良的發展環境與協助拓展市場外，未來還可以鏈結南臺科技大學生技類產線工廠的人才培育及研發能量，使能達到進來就學就等於未來就業的保障。

此次微聚生工股份有限公司及傳奇酒業有限公司都是屬業界領導廠商，看中「應用生技模組化類產線工廠」發展潛力，將在南臺科大分別成立「細胞與微生物工程技術研發中心」與「傳奇酒類釀造技術研發中心」，期待後續產學合作將展現亮麗成果。同時，可利用類產線工廠與在地產業聚落進行產學合作，有效協助相關中小企業使其研發量能再升級，使其進一步扮演教學與業界技術的重要橋梁，強化產學合作功能，讓此工廠達成永續營運的目標。

南臺科大校長盧燈茂指出，南臺科技大學所建立的「應用生技模組化製程類產線工廠」，人才培育主軸涵蓋食品、農業、環保及特化生技產業相關類產線課程，以單元操作設備打造模組化製程課程，建立發酵製程、生物分離程序、精釀啤酒製作、產品製劑設計與製造等實務課程，並以食藥用微生物營養保健品、農畜牧業用或環境微生物製劑、生技化妝品等產品類產線為主題，利用模組化實務課程串接整個產品開發流程，讓學生了解整個產品的開發邏輯與單元操作原理，達到「做中學，學中做」的目的，未來將可提供業界具備即戰力的人力資源。