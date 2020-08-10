勞動部賈桃樂學習主題館「AI職涯起手室」在新竹SOGO登場

勞動部部長許銘春(中)及新竹市沈慧虹副市長(左3)等共同啟動賈桃樂學習主題館「AI職涯起手室」活動。圖／業者提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賈桃樂學習主題館籌備多時的「AI 職涯起手室」，今(8)日起連續9日在新竹遠東SOGO百貨戶外廣場盛大登場，以賈桃樂館舍內各項職涯服務結合科技，打造國內首座外移式的職涯體驗貨櫃屋，吸引更多青年前往體驗，作為踏入職場前就業準備的起手式。

勞動部許銘春部長表示，賈桃樂學習主題館為協助青年求職前的職涯與就業準備，用行動式的「AI 職涯起手室」體驗方式，讓青年朋友在活動現場可透過人工智慧5秒鐘快速分析人格特質，並進行「職業對對碰」遊戲，配對適合的職業，還可利用360度「VR職場體驗」，認識12種不同職業的職場環境，讓青年朋友在暑假期間，認識職業與求職準備，也開始規劃職涯藍圖。今日在活動現場的各項體驗設施，之後也將以「青年職涯服務巡迴列車」方式，陸續進駐各大專校院校園徵才活動；活動搭配8月8日父親節、國際青年日等節日，至8月16日期間陸續安排一系列的親子活動、職涯探索課程與產業DIY、職涯追夢趣氣球DIY教學等，民眾只要完成合照打卡等，即可獲得活動限量禮物，讓民眾玩好玩滿，還可結合趣味玩職涯。

許銘春表示，為使職涯向下札根，使青年在學期間即做好就業準備，自102年起於新北、新竹、臺中、臺南、高雄地區部署5處青年職涯發展中心(YS)，辦理多元化職涯輔導活動，各YS活動資訊可上勞動部勞動力發展署網站（https://reurl.cc/W4yx25）搜尋。

另為協助應屆畢業青年就業與提升技能，勞動部推動「應屆畢業青年就業措施」，辦理各項就業與訓練計畫，青年朋友如想進一步瞭解計畫內容及更多應屆畢業青年就業措施，可至勞動部網站（https://reurl.cc/yZzp08）或「台灣就業通網站」(https://reurl.cc/X67dbj)查詢。