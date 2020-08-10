最夯國際賽 「世界12強棒球錦標賽」人氣最高

體育署辦理「夯運動大賞」網路人氣票選活動，於8月7日在夯運動in Taiwan臉書粉絲專頁揭曉票選最夯國際賽，為期2週的踴躍票選，吸引超過1萬筆的投票數，12場金選臺灣國際賽角逐，最後由「世界12強棒球錦標賽」獲得人氣最高票，同時，也在粉專公布參與票選民眾的中獎名單。

每年臺灣舉辦超過百場以上國際賽，每場賽事、每項運動均貼近民眾的生活與情感。圖／體育署提供

每年臺灣舉辦超過百場以上國際賽，每場賽事、每項運動均貼近民眾的生活與情感，體育署表示，「夯運動大賞」人氣票選活動，鏈結了人與人、人與在地、人與運動生活，從民眾於各場賽事的留言讚聲，除了看到對心目中最夯國際賽的聲援，也感受到民眾對賽事的肯定與支持。



體育署表示，經過為期2週民眾的踴躍參與，總投票數超過1萬1,000票；其中，最具人氣的前3名國際賽依序是「世界12強棒球錦標賽」，「臺北羽球公開賽」及「臺北馬拉松」，總共囊括超過4,000票的民眾青睞。



這次票選活動目的，在於透過回顧近2年在臺舉辦的精采賽事，讓民眾重溫臺灣國際賽的熱情與感動，並鼓勵各賽事主（承）辦單位，共同打造臺灣品牌賽事，讓世界看見臺灣，也進而吸引民眾持續支持在臺國際賽，一起夯運動。體育署表示，7日也同時公布參與票選民眾的中獎名單，獎品包括有Switch遊戲機、AirPods、SONY藍芽喇叭、DeePunch震動按摩槍及機能運動襪等多項好禮，想知道中獎名單有沒有幸運的您呢，快來夯運動in Taiwan臉書粉絲專頁搜尋吧（https://www.facebook.com/huntSportsinTaiwan/）。