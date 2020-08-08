國內首座AI職涯體驗貨櫃屋　勞動部許銘春部長為青年打氣

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賈桃樂學習主題館舉辦的「AI 職涯起手室」活動，(8/8)起連續9天在新竹遠東SOGO百貨(巨城商圈)戶外廣場盛大登場，賈桃樂的「青年職涯服務巡迴列車」也正式啟動，近年約 5 成青年因缺少工作經驗、職涯迷惘、就業市場不熟悉及求職能力(自我行銷能力)不足等因素，在尋職過程中遭遇困難，桃竹苗分署為解決青年求職困境，協助青年順利接軌職場就業，將館舍各項職涯服務結合科技打造國內首座職涯體驗貨櫃屋，作為青年踏入職場前的起手式。

阿春部長致詞表示，協助青年就業一直是勞動部的重要政策之一，為提升青年專業職能、瞭解職業興趣及確認職涯規劃，勞動部除統合8個部會資源推動為期4年「投資青年就業方案」投入近95億元外，今年度更因應疫情及畢業季尋職就業需求，推動「應屆畢業青年就業措施」祭出66億，透過「衝就業」、「練專長」、「興僱用」三大策略5項措施，照顧19萬人初次尋職青年，至少14萬人穩定就業，今天賈桃樂學習主題館於新竹辦理「AI 職涯起手室」活動，讓青年朋友在暑假及畢業季的期間超前部署進行職業認識與求職準備，做好未來職涯藍圖規劃，9天活動結束後，巡迴列車將於9月18日至20日前往台北南港展覽館，今日各項體驗設施也會原汁重現展出，之後也將陸續進駐各大專校院校園徵才活動，推動青年職涯準備協助轉銜就業市場。

活動現場運用多樣的互動科技設施有只要5秒鐘就可以由人工智慧快速分析出你的人格特質的「AI九型」、認識12種不同職業職場環境的360度「VR職場體驗」及與人格特質對應的職業配對「職業對對碰」遊戲；還有準備各尺寸襯衫、西裝外套提供民眾拍攝履歷證件照即拍即印的服務，另外，設有青年就業服務專區攤位提供就業資源、訓練獎勵措施等方案讓民眾洽詢，以及巨型吸睛的扭蛋機作為打卡新熱點，搭配父親節舉辦「爸爸是英雄！神秘小禮DIY」親子活動(8/8-8/9)，每日下午1點至2點也安排不同主題的職涯探索課程與產業DIY，活動期間8/12-8/13的國際青年日好朋友著同色系服裝及8/15-8/16週末的職涯追夢趣氣球DIY教學、能力星願瓶等，只要完成合照打卡等條件，即可額外獲得扭蛋機裡的限量禮物，歡迎大家共襄盛舉。

想知道更多活動及課程訊息歡迎上賈桃樂學習主題館官方網站、粉絲專頁查詢，另可電洽(03)534-3011轉5221~5229、5239~5240由專人為您服務解說。