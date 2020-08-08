爸爸節單親子女「我要結婚」 盼單身父母「終結單身」

今天是88父親節，不少單親家庭的子女希望早日成家，期望可以讓父親或母親開心，他∕她們也期待單身父母能「終結單身」，找到可以照顧以及相陪伴到老的另一半，如果能夠「雙囍臨門」，那就更完美了！有許多人希望組成美滿家庭，但讓社工人員不解的是，最近也有不少「熟年男女」要離婚，真是應了「婚姻牢籠，外面的人想進去，裡面的人想衝出來」。

中壢區美滿服務中心主任徐乃義 。

據了解，受「爸爸節」氣氛影響，中壢區美滿服務中心連日來湧入不少單親家庭子女高喊「我要結婚」，不要讓爸爸或媽媽擔心自己的婚姻；也有不少人帶著父親或母親，期望單身父母也能「終結單身」，還有一位竹科工程師說，如果能來個「雙響炮」，那就更棒啦。 一位公職女生帶著父親告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，由於母親早年癌症過世，在工廠擔任經理的父親因思妻心切，不想再婚，當年的小女生也贊同父親對母親的「忠貞」，如今，自己長大了，不但期待自己有個幸福的家，也希望父親能重新找到一個可以互相陪伴與照顧的牽手。

另一位在研究機構任職的張姓工程師告訴徐乃義，念國中時爸爸過世後，媽媽原本和同公司的同事情投意合，還論及婚嫁，當年正值叛逆期的他，以死要脅反對媽媽再嫁，媽媽只好忍痛分手，男同事最後另娶別人；工程師認為如今自己懂事了，不但希望自己早日成家，如果母親有個老來伴，可以彌補當年的錯誤，他還很認真說，如果有客觀條件相當的另一對父女，兩家變成一家人，那就太神奇了。 雖然有不少人期待「終結單身」，擔任社工30多年的徐乃義發現，也有不少「熟年男女」要離婚，一位71歲的婦人不平說，當年是父母安排的婚姻，希望離婚後，能找一個自己選擇的人過下半生，還理直氣壯說，「這才是時代新女性」！一位68歲的醫師娘說，嫁醫師除了錢外，日子寂寞仿如活寡婦，人生不能重來，應該讓自己活得開心些，希望「另起爐照」，徐乃義尊重她們的說法，但也提醒不要為了刻意當「時代新女性」而離婚，就有點本末倒置了。

徐乃義說，失婚或未婚男女找對象，只要能夠踏出第一步，就有機會找到理想另一半；至於「熟年男女」離婚又想再婚，也是個人的抉擇，他尊重，但也希望慎重！