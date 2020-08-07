開平餐飲攜手產學界烘焙大師　打造實境互動體驗

台北國際烘焙展8月2日圓滿落幕，開平餐飲學校顛覆傳統展出模式，現場採用「實境互動」的動態為主軸，結合學界與餐飲業界眾多知名講師，以互動式廚藝教學，在展場中呈現的新風貌吸引許多民眾的目光。

開平餐飲學校攜手產學界的夢幻講師群，從餅乾、蛋糕、司康、分子甜點與中式特色燒餅等多元化的品項，讓民眾能體驗豐富、多層次的烘焙世界。

「實境互動」的講師群中，同時也是校友的樂・FUN手作創意總監錢嘉慧現場示範「創意糖霜餅乾」，教導如何能輕鬆做出創意無限的餅乾；台灣大昌華嘉廚藝顧問孫林聖傳授，優雅的製作專屬英式悠閒的下午茶「英式司康」做法；開平餐飲烘焙教學副主廚陳璽昶師傅透過「巧克力杯子蛋糕」，帶領人們進入充滿香味的烘焙世界。

樂.FUN手作創辦人錢嘉慧親自示範角落生物造型鳳梨酥。圖／開平餐飲學校提供

開平餐飲學校表示，James Chien-法斯樂的創辦人簡于傑也為該校校友，並曾榮獲2018年世界青年廚師菁英賽台灣區總冠軍，此次以互動式課程「創意分子甜點秀」，在現場示範講解分子料理的科學應用。開平餐飲中點教學副主廚張家豪師傅，示範的中式「糖鼓燒餅」，焦香酥脆讓人愛不釋口，是品茗最佳中式小點。

開平餐飲校友、同時也是克瑞斯甜點工坊創辦人的顏君卉，展現一款經典又貴氣且極適合夏日的蛋糕「夏洛特蛋糕捲」。這次烘焙展除了邀約歷屆校友擔任現場實境互動講師外，更期待透過「實境互動」的教學體驗，將熱忱與餐飲烘焙技巧，帶給未來的學弟妹以及民眾。

台灣首位女性品水師吳侑諭透露，期望為台灣引進國際最新穎的餐飲新趨勢， 能透過「Aqua × Life 品水生活」課程，分享水能補充水分、增添飲食風味，並帶給生活超乎想像的樂趣與變化。

開平學苑打造眾多獨家合作的專業認證課程及引進多項國際證照課程，積極推廣非學歷餐飲證照課程，未來將繼續規畫更多有關飲品的非學歷認證課程，提供給民眾最專業的餐飲課程。

開平餐飲學校已創校65年，秉持著「順性發展」的辦學理念，跨越教育的藩籬，在不受教科書限制、多元發展的教學環境中，培養出能獨立思考、找到自己未來方向的孩子。關於學校辦學內容，詳情請查詢：http://www.kpvs.tp.edu.tw或洽詢：(02)2755-6939分機211陳小姐。