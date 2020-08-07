淡江高中校友會理事長《紀文豪 博士》偕同淡江高中校長《柯賜賢 校長》、前校長《姚聰榮 校長》，率領校友會幹部前往臺北賓館 向李前總統鞠躬並獻花緬懷致意

今（8/7）日上午淡江高中校友會理事長紀文豪博士偕同淡江高中校長柯賜賢校長、前校長姚聰榮校長，率領校友會幹部前往臺北賓館「李前總統緬懷追思會場」向李前總統鞠躬並獻花緬懷致意。

李登輝 前總統同時也是淡江高中校友會榮譽總會長，於淡水公學校(淡水國小)畢業以後，在臺北國民中學（今臺北市立大同高中）就讀一年，聽聞『淡水中學校』已立案，且『有坂校長』精誠圖治以教育本島人為主，所以於1938年轉學至『淡水中學校』二年級就讀。李登輝在『淡水中學校』成績非常優異，中學校原本需讀五年，在1941年四年級結業就跳級考上臺北高等學校(今臺灣師範大學)。

2018年為慶祝淡江高中校友會成立邁入第五周年，校友會理事長 紀文豪博士率領校友會幹部至前總統李登輝外雙溪宅邸「翠山莊」，在淡江高中 柯賜賢校長的見證下，淡江高中大學長，也是前總統李登輝 ~ 欣然接受『榮譽總會長』聘書。

今日一行人在追思會場向李前總統鞠躬並獻花致意後。每人在追思留言牆貼上追思紙條，感念李前總統對國家社會的卓越貢獻。