環球資源首席執行官胡偉：疫情加速數據外貿轉型

一場突然其來的新冠肺炎病毒疫情（Covid-19），讓全球經貿活動受阻，在過去幾個月的時間，原本川流不息的展覽會場大門緊閉，原本可面對面接觸的買家與供應商無法實體洽談，部分產業面臨斷鏈危機；但危機即是轉機，這次疫情恰好給了整個產業上了重要一課，讓大家重新發現線上洽談、虛擬展會、外貿平臺的重要性，也加速了數據外貿的推進與轉型。

在這樣的產業遽變環境中，世界領先的展會與外貿平臺–環球資源首席執行官胡偉暢談疫情對展會及外貿活動的影響與因應之道，同時分享新的市場趨勢與採購商機。

胡偉說明，從新冠病毒肺炎爆發開始，環球資源隨即成立小組處理危機，並與各部門每日協調最新情況，然而，為保障買家、供應商、員工及其他持份者的健康及安全，四月份舉行的環球資源春季系列展被迫取消。

胡偉也留意到採購需求未有因應居家限制而有所削弱，線上採購成為重要的增長引擎。在疫情期間，買家通過網路直接接觸內地供應商，2020年1至5月的諮詢數量大幅上升，有見需求殷設，環球資源隨即投放更多資源作研發產品，並於4月推出更新版本的《環球資源買家App》及《環球生意通App》，全球超過200萬名買家從此可以全天候採購心水貨品。集團又於4月份推出「剛需採購活動」，按買家需求以產品展區來分類展示產品，即時對接供應商。

隨著線上採購、線上學習成為熱潮，環球資源4月舉辦首屋環球資源智慧採購線上峰會，峰會聚焦於在不確定期間策略性地優化採購行為，讓買家能夠應對當前全球貿易的挑戰及協助他們尋找採購機會。

環球資源2月推出「暖心關懷計畫-齊心抗疫情」計畫，上半年抗疫產品如保護服、口罩、手套等需求急升，雖然近期疫情平穩發展，但抗疫、健康產品依然佔熱門採購產品排行榜。因應疫情下的隔離及居家工作、學習安排，有關產品如攝影鏡頭、電腦周邊設備、娛樂設備亦榜上有名。同樣由於疫情的原因大家都長時間留在家裡，對於家居修繕和周邊產品的需求也明顯提升。

環球資源線上展會雖然是線上進行，但跟實體性質非常接近。按照買家觀展的體驗來規劃不同的場景，按照行業線上舉辦各種深度連結買家的研討會直播、峰會直播、線上買家採購見面會等活動， 藉由線上視訊會議聊天、線上買家採購見面、RFQ、RFI等類似實體展的方式，讓供應商接觸到精準觀展及買家。

線上展會結合了原有線上平臺和實體展會的優勢， 不但可以節省時間和成本，每個主題展會都有明確的買家社群目標名單，可精確鎖定買家群體誠意度最高、最有採購意願的買家。

作為中國外貿領域唯一O2O平臺，環球資源配合買家採購習慣，在展會、網站及雜誌為供應商提供多重曝光。至今創辦了 13個特定行業的垂直網站和雜誌，並成立了專業化銷售團隊，特設「分析師推薦」、「最受歡迎的 20 大產品」、 「20 大潮流趨勢」等方便買家採購。

在抗疫期間，許多企業與機構並未消極以對，反而以最大力量尋求突破困境、開創新局，環球資源響應政策、聯手供應商與買家共度難關！