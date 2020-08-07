大亞集團歡慶65周年 辦線形藝術展 展現穩定力量

文/葉圳轍

線纜大廠-大亞集團(1609)歡慶65周年，攜手紅點設計獎藝術家李昕，於華山紅磚區西5館舉辦「STEADY POWER穩定日常」線形藝術展，以銅線說故事，期展現台灣社會穩定日常的溫暖力量。

該展今(7)日舉行開幕儀式，邀請副總統賴清德親臨，展期至8月16日。

該展以線纜纜芯-銅線為主角，藝術家李昕運用重達1,000公斤，長3,367公尺、約6座101的「銅線」為元素，交織纏繞成6座巨型藝術品，搭配沉浸式體驗，要引導觀眾身歷其境，讓心情隨著配樂一同進入這趟日常之旅。

大亞集團65週年《STEADY POWER穩定日常》線形藝術展開幕；左起為大亞集團執行副總經理沈尚道、台灣文創董事長王榮文、台灣設計研究院院長張基義、大亞集團副董事長沈尚邦、副總統賴清德、大亞集團董事長沈尚弘、電電公會理事長李詩欽、金工藝術家李昕、大亞集團總經理沈尚宜。圖/大亞集團提供

佈局能源產生、傳輸、儲存到轉換，「大亞集團」為國內能源串接的領導品牌，陪伴國人超過一甲子；從手機、電鍋、建築、到汽車、大眾運輸，甚至是往來天際的飛機，處處皆可看到因大亞所串接能源的產品，帶給人們便捷的日常生活。

然而，每個理所當然的日常，看似平凡微小，卻能給人一股面對不確定的穩定力量；而這些力量背後，有著大亞集團默默配送穩定能源，將便利與穩定的幸福傳遞到每家每戶的功績；大亞集團期透過舉辦屬於台灣人獨家記憶的線形藝術展，獻給仍為明天努力奮鬥的你我。

大亞集團董事長沈尚弘表示，該集團始終以成為人們穩定的力量為願景；沈尚弘說，該集團成立於1955年，一直努力不懈研發製造更穩定、更高效的電線電纜，也跨足開發綠色能源、推動環境永續，期盼使人們可以享受穩定的能源輸送，不論再遠的路皆能驅車抵達、再黑的夜都有盞燈持續照亮，使每個生活在這片土地上的人們能安居於環保永續的美麗家園，該集團期盼這樣的福利與穩定，可以持續傳遞到台灣每一個角落。