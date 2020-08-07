台灣血液基金會用心維護優質捐血環境

台灣血液基金會董事長侯勝茂當初接下台灣血液基金會這份工作，和他在骨外科擔任醫師的背景有關。由於骨外科與輸血息息相關，有了優質安全的血液當後援，手術才能順利進行。後曾擔任衛生署長三年多，深知穩定安全的血液供應是維持醫療體系運作的最大後盾。所以當有這個機會要奉獻一己之力時，便義不容辭地投入，為台灣的醫療事業貢獻，對侯勝茂自己而言也是一大挑戰與學習。

自接任董事長以來，侯勝茂深深體會身上所肩負著的使命，不僅要讓台灣血液基金會構運作正常，更要讓全國的醫療用血使用無虞。靠著這份堅持克服挑戰，同心打造更安全、更優質的醫療用血捐供環境，並與國際社會分享台灣經驗。侯勝茂說道，台灣血液基金會必須隨時做好準備，預防因應未來局勢變化；因為每一滴血得來不易，也鼓勵合理醫療用血，以維持血液捐供平衡。

侯勝茂回首來時路，台灣血液基金會歷經三十年歲月的洗禮不忘初衷，除了全力維護醫療用血捐供平衡，對於醫療用血的品質更是嚴格把關，以保障病患輸血安全。相信這份堅持可以打造更安全、更優質的環境，並與國際社會分享台灣經驗，對世界有更多貢獻。

台灣血液基金會建立無償捐血制度，為血液品質嚴格把關，提供捐血者與用血者最完善的服務，以確保醫療用血供應無虞。隨著社會的多元化，捐血觀念日漸普及，捐血的推廣策略也積極結合各企業團體，以「企業結合公益」的合作模式，鼓勵企業以「取之於社會、用之於社會」的理念，協助推動捐血活動，不僅有助於血源勸募，更有助企業本身的公益形象，達到雙贏的效果。在企業社團大力的支持下，帶動更多人的捐血風氣，穩定血源的功效。台灣血液基金會創立三十年來，秉持「捐血快樂、用血安全」理念，國內民眾的高捐血率也造就另一項台灣奇蹟。