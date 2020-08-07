「置地廣場桃園」正式開幕，打造桃園青埔成為國旅新亮點

桃園市長鄭文燦今（7）日上午前往中壢區出席國泰人壽高速鐵路桃園車站產業專用區「置地廣場桃園」開幕記者會，鄭市長表示，桃市府為此開發案在各階段提供全方位行政協助，「置地廣場桃園」的開幕營運可謂中央地方、公私協力合作的最佳典範。「置地廣場桃園」開啟疫後經濟第一響，試營運期間造成熱潮，包括台灣橫浜八景島水族館（Xpark）首次跨海合作，結合台灣海洋生態，讓遊客探索未知的海洋世界秘密；新光影城全球首創OSIM按摩椅影廳及席依麗電動床影廳，提升觀影環境舒適度；國泰商旅cozzi blu則打造充滿海洋風味的住宿空間，深受旅客喜愛，未來市府會加強周圍聯外道路便利性及舉辦各項多元活動，打造青埔成為國旅第一大亮點。

置地廣場桃園開幕吸引各地民眾踴躍入場參觀。

鄭市長指出，「置地廣場桃園」為開發高鐵桃園站及機場捷運A18站雙鐵共構的產業專用區，合作案自105年11月28日，由日本最大企業集團之一的西武集團與全台最大保險公司國泰人壽雙方合作，由中央負責招商、地方協助規劃，從都市計畫變更、環評、交評等規劃設計階段，到106年8月9日開工動土、107年10月19日建物新建工程上梁，到今日正式全區開幕的每個開發期程，桃市府團隊皆提供全方位行政協助，節省作業流程，加速計畫開發，與國泰人壽、台灣橫浜八景島、新光影城及國泰商旅共同努力，成為公司部門合作的最佳典範，打造「置地廣場桃園」成為青埔休閒娛樂新亮點。

鄭市長也談到，青埔地區發展十分活絡，除了今日開幕的「置地廣場桃園」外，周圍還有華泰名品城、IKEA旗艦店等，以複合式商場概念推動青埔觀光發展，盼將國內旅遊推向新境界。此外，為滿足前來觀光的人潮，市府協調周圍6大停車場及未開發基地，規劃旅客停車使用，未來更加強周圍聯外交通便利性，並研擬於今（109）年8月至12月，舉辦「2020桃園歡樂嘉年華」、「2020台灣國際農業機械暨資材展」、「2020桃園萬聖節」及「2021跨年晚會」等四大活動，讓青埔成為疫後經濟國內旅遊的最大選擇。

交通部長林佳龍表示，國際疫情嚴峻當下，國人落實防疫新生活和安心旅遊，感謝許多重要集團投資交通部鐵道局的招商案，「置地廣場桃園」位於高鐵及機場捷運交通便利地段，於暑假期間盛大開幕，規劃餐廳、商城、飯店旅館、影城、水族館等多元設施，以滿足遊客「食、宿、遊、購、行」的觀光需求，誠摯邀請國人前來享受親子同樂及精緻旅遊，並預祝開幕後生意興隆，帶來更多人潮及業績，促進地方發展與進步。

國泰人壽總經理劉上旗表示，「置地廣場桃園」約有6萬6,000坪，相當於30個足球場的大小，為台灣目前最大的商業用地，感謝交通部長期對國泰集團的支持與肯定，也感謝桃市府從設計規劃到整體開發過程中，給予全方位的行政協助，更感謝所有參與開發及經營的合作夥伴，今日能順利開幕，套用一句網路流行語，可謂「像極了愛情」。「置地廣場桃園」開幕後，盼能讓遊客每次光臨都有怦然心動的感受，也期盼未來加速高鐵沿線車站各地區的市場活絡，進而帶動產業與地方繁榮。

今日開幕典禮包括交通部長林佳龍、鐵道局長胡湘麟、國泰人壽總經理劉上旗、台灣橫浜八景島水族館（Xpark）董事長藤井忠光、新光影城董事長吳昕昌、國泰飯店董事長李虹明、國泰建設董事長張清櫆、三井工程董事長吳明輝、霖園樓管董事長潘慶明、城市車旅董事長楊文杰、華泰大飯店董事長陳天貴、北軒餐飲集團董事長哈德門（John）、國泰世華銀行副董事長蔡宗翰、國泰商旅總經理莊婉華、新光三越總經理吳昕陽及桃園市政府團隊等均一同出席。