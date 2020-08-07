優式機器人打造全球首款電子圍籬定位護草機器人

由台灣優式機器人自主研發的「電子圍籬智能護草機器人M680」，於６日舉辦首款品牌旗艦機種發佈會，該機種擁有全球首創的電子圍籬認知定位技術，擺脫國外諸多割草機器人品牌需要於割草範圍周邊埋設金屬線的受限，同時M680具備動態避障、遠端AI路徑規劃及多機協作等諸多功能，早在未發表前便引起台灣許多機器人產業、相關應用領域業者的熱烈討論。

來賓參觀現場優式機器人SuperMow M680出場秀。

根據IFR(International Federation of Robotics國際機器人聯合會)的報告顯示，2022年全球服務型機器人銷售量預估將達3,800萬美元，相較於2019年的1,260萬美元，達到3倍以上的成長率，服務型機器人市場未來情勢看漲，而台灣新創品牌優勢機器人將在歐美大型農業機械中使用的精準農業技術，無人駕駛導航，AI影像辨識等技術延伸至日常生活領域，推出全球首創的電子圍籬智能護草機器人。

智能電動護草機器人 SuperMow M680，除了可以養護家戶庭院的草地外，更希望能拓展到機關公園綠地、飯店民宿、景觀餐廳等場域，將客群目標放在旅宿業者、餐廳、機關、公園綠地的權責單位、園藝公司及擁有精緻草坪的居家住戶，讓國人也可以享受像北美一樣高品質的草坪生活。

優式機器人總經理陳招成表示：團隊成員背景兼具服務型機器人及消費電子產業，一直以來，總是將讓機器人走入每個人生活，當作品牌發展願景，但同時也是挑戰，要如何從消費者的體驗出發結合現今最尖端的機器人技術，讓機器人走入生活並帶來更多的便利、效率與價值，是整個團隊努力不懈的最大推動力。現場優式機器人SuperMow M680，搭載世界首創的電子圍籬定位技術，於現場的廣大草坪中，利用高精準定位的GPS功能結合雲端AI計算最佳除草路徑，擺脫國外同類型品牌需要於除草範圍周邊埋設金屬感應線的限制，同時也會將機器人工作的情況，包含割草路徑、花費時間、割草動態等資訊同步回報於消費者端的手機APP中，使業主能將人力運用更有效率及多樣化。

M680克服傳統使用汽油的除草機所造成的高噪音汙染、高人力成本等問題，機種擁有動態避障的特殊功能及低噪音(60分貝)、低汙染、低人力成本及防水、防盜等配置，在割草的過程中，能透過超音波感測器辨識避開障礙物，並同時保持除草品質，維持美觀一致的割草長度，也降低消費者、業主在人力、時間、物料上的支出，提升草坪的養護品質進而增進草坪的使用率及滿意度。

在歐美、日本、中國大陸、台灣等區域因人口結構與生活環境變化，自動化系統或機器人應用需求逐漸成長。例如醫療照護、購物零售、旅宿餐飲及社區、居家與個人應用領域，已成為各家機器人業者爭相競逐的大餅，再加上近期落幕的5G競標成果，未來5G、AI與機器人應用的相關議題，勢必會成為未來引領科技浪潮的先鋒。

優式機器人官方網站：https://www.ur-srobot.com/。