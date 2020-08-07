經濟部打造5G開放網路驗測平台 臺美聯手爭取5G白牌設備商機

經濟部工業局8月7日宣布，與美國網通科技廠商思科公司強強聯手，以「Open Networking, Taiwan Amazing」為核心價值，與臺灣網通設備廠商智邦、明泰、智易、亞旭、中磊、正文、伸波通訊、臺灣可億隆、優達科技等，系統整合商華電聯網，落腳桃園智慧創新應用示範中心，打造全臺首座5G開放網路驗測平台，立足臺灣、放眼全球，全力搶攻5G電信白牌設備兆元商機。

根據國際市場調查機構Gartner預測，全球無線通訊基礎建設產值，至2021年將突破360億美元（約1兆600億元新臺幣）。過去，電信營運商建置基站須向傳統電信設備商，以統包方式進行專屬規格設備採購，5G開放網路架構出現後，電信營運商藉由雲端化、虛擬化的技術，採購標準化設備即可布建基地台，降低對傳統電信設備大廠的依賴，不僅讓電信營運商大幅降低建設成本支出，對於臺灣網通產業來說，更是一大利多。

以日本樂天公司為例，在2018年取得日本第四張電信執照後，便大量引進開放架構系統實現5G電信服務，包括與思科合作設計核心網路，甚至採用我國雲達科技公司邊緣運算伺服器，中磊電子公司的5G小基站，臺廠也在開放架構技術扮演關鍵要角，是突破傳統國際電信設備商主導市場限制的創新，也激勵我國資通訊產業在開放架構下的技術發展。

經濟部長王美花表示，臺灣高科技產業競爭力傲視全球，5G作為驅動臺灣經濟發展的重要引擎之一，由政府領軍與思科聯手建置5G開放式架構網路實驗平台，將作為臺灣網通業者進軍國際的絕佳練兵場域，引領臺灣科技產業再創高峰。

王部長期許，透過經濟部、工研院、思科與台灣網通產業多方合作，打造出具備高度彈性、開放性和相容性的5G開放網路驗測平台，為臺灣網通設備廠提供全新型態的5G電信架構服務，同時，透過與國際開放網路架構組織（如O-RAN及TIP）的緊密合作，將扮演搭建產業合作、國際接軌的連結橋梁，未來通過互通驗測的產品可以上架開放架構組織B2B供應商名單，以及成為國際開放網路大廠供應鏈夥伴，協助國內業者就近參與國際5G實戰與爭取進軍國際市場機會，期盼這個驗測平台協助臺灣資通訊產業孵育更多5G開放架構產品創作，引領臺灣科技產業再創動能高峰。