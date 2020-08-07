挖掘運動創業種子 育成產業未來新星

財團法人中衛發展中心於107年起，協助教育部體育署推動運動產業的創新創業輔導工作，並辦理創業競賽投入運動產業革新。8月7日舉辦第5屆「我是運動創業家」頒獎典禮，邀請第3屆創業競賽的第四名-球魁有限公司開場表演。

本屆參賽團隊分享創業心路歷程與市場測試獲得的寶貴經驗。圖╱中衛發展中心提供

今年賽制為強化運動產業發展核心，將競賽主題改制為以運動推廣為核心的「社會創新組」及以商業發展為核心的「商業營運組」，並提供入圍團隊市場測試獎金，教育部體育署林哲宏副署長表示，本屆競賽吸引107組報名參加，頒發新臺幣118萬元獎金給予10組得獎團隊，現場也展示成功創業的團隊簡介，讓參與者一起感受「我是運動創業家」的創業歷程。

「第5屆我是運動創業家」全體參賽團隊。圖╱中衛發展中心提供

中衛發展中心朱興華總經理也蒞臨頒獎並表示，本次競賽提供入圍團隊參與創業課程、實戰工作坊和一對一顧問諮詢的服務，並提供市場測試金讓團隊學習去驗證自己的產品與服務，期望新創團隊提升商業、財務概念，讓創業更有機會成功。

社會創新組冠軍「GWO社團法人台灣外籍工作者發展協會-外籍移民工足球聯盟」。圖╱中衛發展中心提供

經過多隊角逐後，最終各自選出10組團隊，社會創新組「GWO社團法人台灣外籍工作者發展協會-外籍移民工足球聯盟」以提供營運網路平台，促進外籍移民足球資源共享等概念，勇奪冠軍，而以社會企業的形式提供零收費賽事安全服務的「醫護鐵人」及提出以獨木舟運動改善妥瑞氏症患者的「獨木舟日常」分別獲得亞軍及季軍殊榮。

商業營運組冠軍「Uniicube」。圖╱中衛發展中心提供

在商業營運組部分，「Uniicube」以雲端共用的光影律動健身課程系統獲得冠軍榮銜，而以擊劍教育國際交流提供體驗課程的「繁星教育starryfencing」獲得亞軍，以極限單車教學平台為議題的「CHIAOLLENGE」獲得季軍，本屆也特別邀請向上運動股份有限公司謝振芳營運長、以及球魁有限公司陳勇勝創辦人，以其自身經驗分享對於創新築夢的看法，鼓勵青年勇於挑戰創業，為運動產業帶來改變的力量。

球魁有限公司帶來精彩的花式籃球表演。圖╱中衛發展中心提供

中衛發展中心持續厚植運動產業，提升新創業者競爭實力，自第1屆舉辦迄今，已有23組團隊創業成功。為鼓勵運動新創事業帶動運動健康活力、增值運動產業實力、展現運動城市魅力及培養運動人才能力，在未來也將持續肩負運動產業新創業者的輔導任務，創造運動產業就業機會，擴大產業競爭實力。