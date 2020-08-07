「Music．新北-2020新北市音樂劇節」 9月5日起閃耀登場

「2020新北市音樂劇節」，8月7日在市府舉行記者會，新北市政府文化局今年再度與國內專業音樂劇團隊「台南人劇團」攜手合作，由劇團藝術總監呂柏伸擔任音樂劇節的總策展人，規劃一系列最原汁原味臺灣原創音樂劇節目、論壇及首度辦理的劇本孵化暨讀劇演出，激發新生代音樂劇創作者發揮創作潛力。在藝文產業嚴峻的時刻，以行動支持「藝文創作」、「音樂劇」的理念，與國內專業音樂劇創作人才與團隊攜手併肩，將於9月5日起至12月6日在新北市藝文中心辦理。

新北市政府文化局表示，新北市藝文中心自2016年開始辦理「新北市音樂劇節」，逐步打造音樂劇演出及創作人才的發展基地，今年度規劃一連串最MIT的演出與活動，並特別邀請躍演、AM創意、刺點創作工坊及C MUSICAL製作4組國內音樂劇專業團隊帶來精彩音樂劇作品，接力上演。

新北市政府文化局龔雅雯局長（後左五）、台南人劇團藝術總監呂柏伸（後右五）、躍演劇團曾慧誠導演（後右四）、AM創意劇團林奕君製作人（後右二）、吳維緯導演（後右一）、刺點創作工坊編劇高天恒（後左三）、C MUSICAL製作編劇張芯慈（後左四）及各劇團演員大合照。圖╱新北市政府文化局提供

首先登場的是躍演劇團的《麗晶卡拉OK的最後一夜》，由金牌導演曾慧誠、金鐘編劇詹傑、傳藝金曲獎得主李哲藝聯手打造。金鐘常勝得主澎恰恰反串飾演麗晶卡拉OK老闆娘陳麗卿，在收店前的最後一夜，麗卿忽然想點首歌，唱出自己的人生。每場演出還特別邀請神祕嘉賓擔任麗晶卡拉OK的關門客，為本劇寫下不同的故事結局。

接著由AM創意帶來臺灣首齣動畫音樂劇《小兒子報告！沙發有黑洞》，由鬼才導演吳維緯、《通靈少女》編劇林孟寰、音樂總監黃韻玲聯手轉譯駱以軍經典同名的散文作品。全劇以多視角舞臺影像精心設計，結合動畫影像與劇場的雙型式，讓劇場演員和電影動畫巧妙互動。故事描述哥哥大白為了逃避校慶致詞，不小心誤入沙發的黑洞裡，小兒子和爸爸為了救出哥哥，於是帶著家中狗狗端端一起進入黑洞，而這個黑洞卻映照出小兒子無限的想像，更反映出大兒子在成長過程中的心理矛盾，是一齣極富教育意義，適合親子闔家觀賞的音樂劇作品。

「台南人劇團」藝術總監呂柏伸說明活動選劇提件及臺灣現今劇場生態。圖╱新北市政府文化局提供

除此之外，刺點創作工坊將再度推出曾三度改版均完售的口碑之作-《幕後傳奇-苦魯人生》，全劇以譏諷荒謬的喜劇手法，揭露基層劇場技術人員酸甜苦辣、不為人知的一面，扶正小人物，向幕後英雄致敬。本劇由優秀音樂劇演員蔡紹桓、張稜、林玟圻、賴玟君、尹仲敏、李曼等擔綱演出，化身劇場crew，發揮驚人的救場能力，讓演出順利完成！

最後壓軸的是C MUSICAL製作的全新作品《我的上海天菜》，敘述劇中女主角Renee開展新的人生故事，在愛情裡追尋她的「天菜」，將會是一齣具有音樂劇張力的作品，期望帶給觀眾不同的感受。

C MUSICAL製作為大家試演《我的上海天菜》經典橋段。圖╱新北市政府文化局提供

新北市政府文化局「2020新北市音樂劇節」自9月5日至12月6日將帶來精彩的音樂劇節目演出、臺灣音樂劇面面觀論壇及劇本孵化暨讀劇演出等活動，全面性打造音樂劇品牌與發展基地，以對話和學習開啟深度交流，想知道更多活動詳情，請上新北市政府文化局官網（www.culture.ntpc.gov.tw/ ）查詢。