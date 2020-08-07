「2020逐蹟之旅」力麗基金會第三屆新北遺跡繪畫比賽徵件至10月30日 歡迎大眾踴躍參加

【新北訊】力麗社會福利慈善事業基金會發布第三屆遺跡繪畫比賽訊息「2020逐蹟之旅 新北遺跡繪畫比賽」，廣招所有熱愛繪畫的民眾一起參加，期盼民眾在創作過程中發現古蹟建築之美，投身關懷台灣文化資產的行列同時也能挑戰高額獎金。

力麗社福基金會表示，本次古蹟繪畫比賽不限年齡、不限媒材(平面繪畫作品)，以新北市文化局所公布之古蹟與歷史建築為主題(查詢新北市文資：https://reurl.cc/3D8LqV)，呈現出完整的本體以傳達建築之美。本繪畫比賽徵件至109年10月30日止，風格與類型不拘，尺寸需為15號F畫布（65.0×53.0cm)；審查採初、複審二輪制，初審繳交作品照片與報名表、授權同意書；進入複審的參賽者須繳交原作品，獲獎作品將典藏於基金會，也將隨著「畫說臺灣建築文化遺產巡迴展」一同公開展出。詳細報名及交件方式請至Back to 1919的FB粉絲團了解（https://reurl.cc/nzQngX）。

本繪畫比賽第一名可獲得獎金五萬元；第二名獲得三萬元；第三名獲得兩萬元，並選出佳作五名，各可獲得獎金一萬元，所有得獎者都能獲得力麗觀光住宿券以及Back to 1919第二代台北驛悠遊卡。本次延續上屆，特別設立三名網路人氣獎，作品獲得前三多按讚數的參賽者可獲得力觀住宿券及Back to 1919古蹟畫冊、第二代台北驛悠遊卡以及文創禮品。

「2020逐蹟之旅」力麗基金會第三屆新北遺跡繪畫比賽，期能喚醒國人對保護文化資產的意識，歡迎大眾踴躍參加，

力麗集團、力麗社會福利慈善事業基金會郭銓慶董事長秉持著回饋社會之心，著眼於社會福利、老人照護、慈善事業、文化藝術、教育紮根與推廣工作，更創辦文創品牌「Back to 1919」，希望藉由一筆一畫的寫實藝術讓古蹟建築重生，本次為Back to 1919第三年舉辦古蹟繪畫比賽，前兩屆主題為孫立人將軍官邸以及高雄打狗遺跡，均獲得廣大迴響。「Back to 1919」也表示，從投稿的畫作中能感受到來自全台灣各地創作者的熱情，以及對古蹟建築的關懷。希望能藉由此活動，喚醒國人對保護文化資產的意識。（圖／力麗社會福利慈善事業基金會提供）