朝陽科大邀重量級廠商舉行「AI智慧工程應用產學策略聯盟簽約」 共同培育優質AI人才

為因應工業4.0、物聯網、大數據分析與人工智慧深度學習的發展趨勢下，智慧製造相關設備與技術導入之大量需求，朝陽科技大學於8月6日特別舉辦「AI智慧工程應用產學策略聯盟簽約儀式」，邀請國際智慧製造大廠三菱電機股份有限公司、佳凌科技股份有限公司、驊宏資通股份有限公司、大州數位服務股份有限公司及中華民國資訊軟體協會共同簽署合作備忘錄，期待透過AI智慧工程應用產學策略聯盟的成立，擴大產學合作，共同培育具備優質資通訊與人工智慧技術應用人才，協助智慧機械、航太製造及傳統製造等產業，以數位創新模式達到生產製程數位化。

朝陽科大成立AI智慧工程應用產學策略聯盟，結合國際智慧製造大廠，強化AI落地運用，培育產業需求人才。圖／朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽近年專注於科研投入已見成果，不但進入全球最佳大學排名1000+及全球電腦科學領域排名600+，在人工智慧、物聯網應用、大數據、工業4.0、智慧影像辨識及智慧商務方面，也都有長足的進步，並投入健康促進、智慧家電、智慧製造等領域，廣受產業肯定。透過本次簽約合作，希望能強化AI落地應用，讓朝陽學子接觸與學習業界主流技術與設備，成為AI人工智慧技術之高階工程實務人才。

代表簽約之台灣三菱電機董事長花岡尚夫表示，朝陽科大近年在資訊領域的表現上，無論是學術面或是產業面都十分亮眼，並展現強大的研發量能，而台灣三菱電機在全球已有豐富的智慧工廠技術運用實績，目前更進駐台中智慧製造技術驗證場域，展示三菱電機的e-F@ctory Total Solution，於工廠自動化(FA)與 IT 技術的整合，並於市面推出Edge Computing領域中的開放式平台「Edgecross」、可即時分析生產現場數據的工業電腦「MELIPC」以及具備AI功能的即時數據分析器，全方位展現其智慧製造實力。

而長期深耕光學產業之佳凌科技股份有限公司，主要生產的鏡頭產品有車載鏡頭，監視器用鏡頭，投影機鏡頭，工業用鏡頭，以及醫療用內視鏡片等，其所生產單眼相機鏡頭頗受市場好評，更被喻為玻璃鏡頭界的大立光。為加速關鍵技術製程優化與升級，佳凌科技將投資逾8億元在台中加工出口區廠房建置自動化產線、導入高階光學製程所需儀器設備，透過擴大投資挹注，精進自動化與高精密金屬加工技術。該公司並榮獲108年度科技部中部科學工業園區管理局強化區域合作推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫補助, 執行「高智能化精密光學玻璃鏡片面精度檢測關鍵技術」研發型計畫，與財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心及朝陽科技大學共同執行。

與產業緊密鏈結之朝陽科大，未來也將結合航空機械系以及預計於110學年度招生之飛行與民航人員技術系，全方位發展AI。圖／朝陽科大提供

驊宏資通長期技術投資網路系統、存儲系統、雲端運算、資安防護系統、全文檢索引擎、華文語意分析系統及大數據應用平台等，是跨領域、跨產業的資通訊整合集團。驊宏資通整合集團優勢，運用AI技術整合文字及影像的大數據分析應用，協助企業步入產業智慧化的時代。集團中的卓越動力資訊深耕大數據分析與文字探勘領域10年以上，團隊打造出「Sol-Idea 輿情大數據平台」，協助企業從分析網路輿情找出適合的產品定位與方向。集團中的鐵雲科技「人工智慧影像分析引擎」，以先進的AI技術發展出各式影像分析應用，其AI-NVR產品為現有的安全監控系統加值了AI人工智慧，提供即時串流分析、視訊檔案分析及視訊搜尋功能，可快速從視訊串流和存儲在NVR/DVR的視訊文件中搜索目標物件，該產品已應用在人或車的邊界安管、入侵偵測、出入管制、人臉辨識/搜尋、車輛辨識/找尋、人/車計數等方面，並已部署於全球超過一萬多台攝影機，被在美國、新加坡、日、韓及台灣的執法部門、機場、車站、大型企業、娛樂(博弈)場所、長照機構、城市管理等所採用。

另外，大州數位服務股份有限公司是國內首家成功運用「資料庫技術及開放性軟體架構」之證券與期貨營運商，提供雲端新營運核心系統的軟體開發團隊及系統，為客戶即時正確處理大量的交易資料。基於交易安全及為投資人正確掌握交易的量能與時機，大州數位所研發之系統正不斷朝向智慧化發展，團隊亦持續培養AI概念的思考、訓練與創意人才。

中華民國資訊軟體協會理事長沈柏延表示，軟協成立9大促進會及1聯盟協助跨產業合作發展，上承政策，下連會員廠商，左拉研發法人和學校，右接各產業。其中，AI大數據智慧應用促進會，長期推動資服業者與AI業者深度合作，將AI技術加值於資訊服務與產品，至今已經促成百案以上產業應用案例，為台灣AI產業化的重要推手；智慧製造促進會鎖定以機械、機械次產業(如手工具、水五金和自行車產業)和鞋服、紡織業為對象，以完整解決方案進行跨業合作，針對北、中、南不同產業聚落需求協助企業數位轉型，創造商機。

朝陽科大資訊學院院長廖珗洲強調，為提供產業自動化導入智慧化服務，朝陽資訊學院2018年設立「A2I智慧產業技術研發中心」，「A2I」意指Automation To Intelligence，這也是未來十年智慧機械產業發展中很重要的一環。而本次AI智慧工程應用產學策略聯盟簽約內容涵蓋人才培育及產學合作等層面，未來將提供人才交流、學生實習、教學參訪、委託訓練、研發技轉、講座研習、支援諮詢、顧問輔導教師深耕服務、教師深度研習、業界專家協同教學等，共同合作育成更多優秀人才，讓台灣的智慧機械產業發光發熱。