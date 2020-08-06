森田藥粧攜手開化寺推出醫美之神開運面膜 祈福美顏水噹噹

森田藥粧集團在秉持著回饋鄉里、造福鄉梓、熱心公益的企業精神與經營理念下，在後疫情時期攜手已有296年歷史的彰化第一座寺廟開化寺（觀音亭）亮相推出「醫美之神」痘公痘婆加持的聯名面膜，並贊助開化寺3000盒開運保濕面膜，5日特別舉行「開化寺、森田藥粧文創行銷送醫美之神面膜記者會」暨「醫美之神」聯名面膜發表會，活動當天森田藥粧集團執行長周俊旭率領旗下主管，一起為民眾祈福，將每盒開運保濕面膜過香爐，希望民眾敷用後除了皮膚水噹噹，且開運又開心，彰化市長林世賢也率眾里長一同參與這項屬於彰化的文創與公益之旅。

8月8、9日2天只要到彰化開化寺捐款30元以上就送森田藥粧痘公痘婆加持的開運保濕面膜。圖／陳仁義

森田藥粧執行長周俊旭與彰化市長林世賢一起將每盒開運保濕面膜過香爐祈福加持。圖／森田藥粧提供

森田藥粧執行長周俊旭也預告8月8日父親節當天，將有一系列的「阿母愛水水，阿爸嘛愛顧面子」公益活動，希望彰化鄉親或對廟宇文化有興趣的遊客，能一同共襄盛舉，感受彰化古都的美與熱情，並一起挺公益，還可把醫美之神「痘公痘婆」加持的聯名開運面膜帶回家，只要捐30元就送一片面膜，捐200元以上送一盒，且8月9日彰化南瑤宮二媽五笨港進香回鑾遶境彰化市區經開化寺，也同樣有舉辦公益捐款贈面膜活動。

彰化市長林世賢與眾里長邀請民眾學習痘公痘婆行醫濟世的慈悲心，一同捐款做愛心，幫助弱勢度過難關。圖／陳仁義

零錢捐款送愛心，森田藥粧開運保濕面膜帶回家。圖／森田藥粧提供

森田藥粧執行長周俊旭表示，他對彰化開化寺一直有份特殊情感，早期父親經營森田百貨的時候，在兒時記憶中，母親經常會到廟裡祈福，因此開化寺的眾神明彷彿是母親傾訴心事的對象，在某種層面上，廟宇信仰也成了母親的心情寄託，並經常囑咐要拜痘公痘婆，保佑公司業績蒸蒸日上，使用森田藥粧保養品的消費者能青春動人，也因今年疫情的關係，讓他有了結合象徵醫美之神「痘公痘婆」推出聯名面膜的想法，最近疫情趨緩，民眾擺脫慌恐步調之餘，希望大家除了持續做好防疫保護外，也能勤於保養護膚、多喝水，多接觸喜愛的戶外運動，擁有健康身心。

主祀觀世音菩薩的「開化寺」建於雍正二年（西元1724），是彰化建縣的第一間寺院，並於乾隆58年（西元1793年）增設後殿，開始奉祀「痘公痘婆」，民間相傳痘公痘婆為行醫濟世的夫妻，因在早期天花疾病無法控制且治療不易，人們深受困擾，若遇染病、危難無助時，人們常藉宗教信仰祈求免於傳染病、災難的危害，因此對痘公痘婆有了心靈的寄託與信仰，現在隨著時代演進醫療進步、環境衛生的改善，天花疾病已消失無蹤，彰化開化寺痘公痘婆則成為「醫美之神」，為年輕朋友祈求抗痘護膚、女性朋友祈望青春貌美護顏值及民眾祈願避免傳染病危害的最佳祈求對象，也讓痘公痘婆的信仰獨具全台。

擁有近三百年歷史，主要奉祀觀世音菩薩的彰化「開化寺」一直是彰化當地民眾的重要宗教信仰中心之一。圖／開化寺觀世音菩薩居士會提供

開化寺觀世音菩薩居士會成員陳柏睿說，彰化開化寺建廟至今近300年的歷史過程中深具時代與文化重要意義，且觀音信仰更兼具了族群融合的深遠意涵，而該會早期是由在地善信所組成的開化寺觀音媽會，組職沿革於清朝至今約已有200年歷史，組織會員長年投入開化寺護持，98年變更為社團法人彰化縣彰化市開化寺觀世音菩薩居士會，以正式人民團體編制基礎持續深耕在地信仰、推展文化學習、公益活動，並於菩薩三大慶典中與寺內活動負責籌辦執行及推動協助，其內容包括農曆2月19日觀世音菩薩聖誕的平安圓、長壽麵呷平安，農曆6月19日觀世音菩薩成道日、農曆9月19日觀世音菩薩出家日的中醫推拿。

同時，持續投入觀音信仰傳承、開化寺歷史研究、寺廟捐資修復、在地文化活動推展、公益救助等領域，舉凡如節慶活動舉辦、觀音畫展、百年符板拓印、古蹟日文化推廣參與、春聯揮毫、弱勢關懷等，學習觀世音菩薩慈悲濟世的精神。

今年8月8日父親節適逢農曆6月19日觀世音菩薩成道紀念日，該會特配合開化寺及在地企業森田藥粧舉辦「菩薩的祝福」父親節活動，活動內容有佛畫體驗／卡片創作、「阿母愛水水、阿爸嘛愛顧面子」痘公痘婆開運面膜贈送、中醫義賣、長壽麵與平安圓呷平安等，期盼讓父親節能更饒富親情意義。