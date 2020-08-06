三倍券業績強強滾 商圈開心期盼政府再加碼

三倍券再度炒熱商機，為商圈帶來人潮與錢潮。自從7月15日振興三倍券上路以後，各個商圈業績與人流都有大幅回升，尤其台中新社更湧入大量觀光旅客，已經悶壞到不行的民眾手持三倍券「報復性消費」。臺中市新社區休閒農業導覽發展協會理事長林昌民表示，這波三倍券發放讓新社商圈老闆都開心得不得了，一到六、日店家真的都忙不過來，「幾乎累到虛脫，但是賺錢的感覺真好。」此外，不少民眾持農遊券與浪漫客庄旅遊券到新社消費，整體業績向上至少衝了一倍。

民眾集中火力 持三倍券消費

林昌民指出，今年三到四月以山城觀光旅遊路線為主的新社商圈雖然沒有太受到疫情影響，不過來客數的確有些下滑趨勢。自從三倍券發放以後，店家真的感受到「加碼放大」與「業績加乘」的威力，民眾集中火力在六、日消費，店家「瞬間」就能滿座，讓老闆們數錢數得笑呵呵。

新社商圈各個店家老闆開心三倍券政策的振興效益，期盼政府持續優惠加碼的政策。

有鑒於三倍券為新社帶來滾滾人潮與錢潮，新社商圈將推出「山城慢日子旅遊護照」，凡是在新社商圈消費滿500元即可獲得一本「山城慢日子旅遊護照」，內含200元消費抵用券，限量發行500本，凡住宿即可獲得山城村民證，到谷關與新社的店家消費可享不等的折扣優惠，另店家也都歡迎收受三倍券。

谷關社區發展協會總幹事歐文恭則表示，谷關商圈的淡旺季非常明顯，目前天氣仍然比較躁熱，民眾較少選擇到谷關來泡湯，不過各大飯店都陸續有收到三倍券，約佔整體營業額的5%~10%，「最近週六、日遊客人潮也明顯增多，應該是吸引不少喜歡到山林享受清新空氣的民眾出來踏青。」

店家期盼優惠政策 繼續加碼

以優質溫泉聞名的谷關商圈，往年都要到十月以後才會湧現人潮，今年則因為三倍券效應，加上國旅復甦而罕見在非旺季就出現較多遊客，「感覺比去年同期或甚至疫情前要好很多。」歐文恭表示，每到六、日假期就會看到民眾攜家帶眷到谷關出遊，也已經有民眾持三倍券到谷關來消費旅遊。他大方歡迎民眾拿三倍券來谷關消費，「就算不泡湯，可到谷關來呼吸新鮮空氣，感受沒有PM2.5污染的純淨環境。」

三倍券在短短兩個星期成功拉抬商圈業績，帶動整體人潮與買氣，亮眼成績在地店家都非常有感。林昌民理事長建議這類振興型方案可以再來一波，「只要錢流動了，相信百工百業很快就會動起來，很快就能看到經濟復甦的成果。」