讓自然蹤跡在作品中以新生命呈現！大葉大學造藝系校友葉方瑾獲「新北市國際金屬工藝大賽」銀質獎

民國103年畢業於大葉大學造形藝術學系的葉方瑾，參加黃金博物館主辦的「2020新北市國際金屬工藝大賽」，作品「Hide and seek」獲頒首飾組銀質獎，目前作品正在黃金博物館展出，展期至11月1日。

大葉大學造藝系校友葉方瑾作品「Hide and seek」。圖／大葉大學提供

葉方瑾指出，她很喜歡自然界富有生命力的造形與色彩，有機的美感是她創作所追尋的目標，因此創作經常出現自然物的聯想，此次得獎的「Hide and seek」，靈感來自對盆栽的觀察。「Hide and seek」是捉迷藏的意思，夏日結實纍纍的果樹，有點點白花襯托的枝葉，夾雜著枯褐的葉片與懸掛在側的餘繭，生物蛻變的擬態偽裝令人驚嘆，相似的特徵與形態，讓自己隱形於環境中。她選用的創作媒材是銀與描圖紙，融入生物蛻變的擬態偽裝等概念，傳達紙張與金屬相互模仿的意象，透過媒材試驗，讓自然的蹤跡在作品中以新生命呈現。

大葉大學造藝系校友葉方瑾熱愛金工創作。圖／大葉大學提供

葉方瑾表示，進入大葉大學造藝系就讀後，在德國師徒制的帶領下，接觸到各種不一樣的創作媒材，其中她對金工特別感興趣，因此加入金工工房，柯啟慧老師是她的啟蒙老師，不只是在學期間指導她畢業製作，畢業後也一直給予她支持和鼓勵，很開心這次參賽能獲得評審肯定，黃金博物館目前正展出「2020新北市金屬工藝大賽成果展」，歡迎大家到黃金博物館，欣賞她與其他獲獎者的作品。

大葉大學造形藝術學系金工工房指導老師柯啟慧說，新北市立黃金博物館在2007年首次舉辦「新北市國際金屬工藝大賽」，這項賽事是台灣金工界盛事，每年都吸引許多不同國家的藝術創作者參加，今年比賽邁入第7屆，有19個國家、152件作品參賽，葉方瑾能脫穎而出，非常不容易。葉方瑾過去也曾獲義大利國際當代首飾新秀競賽新秀獎、日本伊丹國際當代首飾競賽獎勵賞等肯定，此次得獎作品結合了金屬與描圖紙，不只是發揮了媒材特性，也巧妙讓材質互補，作品相當搶眼。