照生會關懷原八八水災殘疾老人

照生聯盟執行長董冠富(虎哥)，今(6)日帶領「台北市照生會」愛心大使徐金菊、人道主任陳秋錦、「台灣照生會」理事長曾桂朗、「中華照生黨」副黨主席吳日、秘書處副秘書長綦美芳等人，一大早便從新北市鶯歌前往百里之遙的高雄關懷原八八水災殘疾老人們，並載滿整車的愛心物資、愛心物資，分別有 30人份新鮮剛收割的白米、興霖實業( 五木拉麵 ) 捐贈3O人份好吃美味的原味拉麵、友善小農捐贈40人份好吃又助老人消化優格、朱大哥好友們 ( 項雷 )，冠積公司楊月華女士，各地善心人士捐贈的現金一萬元(老人用奶粉)、開飲機、電鍋，及滿滿衣服等物資。

目前這些老人們使用的醫療迴診車，也是由台北市照生會執行長董冠富及秘書長徐金菊協助捐贈兩部，但因車輛需到處去協助生病教友，常期跑一些路況不佳的地方，車子老舊經常維修，維修費也是高牧師傷腦筋的地方，另外還有人員的安全問題，由於教會所照顧的人員越來越多，所以高牧師再次拜託徐秘書長及董執行長再幫忙募車。

董冠富表示，歡迎全國善心民眾可以用捐款方式由協會統一低價採購，也可由民眾自行購買，再送至台北市文山區羅斯福路 五段 39 號，他強調民眾也可捐贈三倍券及動滋券給照生聯盟代轉。