跨界教育藝術家楊乃光於龍潭圖書館展開旅程

結合生活與美感 「當下/記憶」畫中有話西畫創作展

「楊乃光畫中有話西畫創作展」將於桃園市立圖書館龍潭分館展出，從8月7日起至9月20日陸續呈現六個系列的畫作：西班牙系列、摩洛哥系列、土耳其系列、印度系列、花系列及鄉土風情系列，在具象與非具象間的地帶呈現畫家旅遊當下與他者接觸的悸動。

西班牙建築的歷史感與現代感穿插在畫家的旅程中；北非的摩洛哥系列：一個三毛筆下的撒哈拉歲月，穿著柏柏人的傳統服飾，追尋書中敘述，走入另一個世界的幻境；在土耳其頂著42度的艷陽，沿著海岸線行走，看著深邃湛藍的地中海；印度的恆河孕育古文明與現代，養生送死、聖潔污穢，一切都包容在這條河流之中；花與鄉土風情系列從平凡中詮釋隱藏的美學元素，在微觀與宏觀間讓美更貼近生活。

楊乃光校長是自學有成的藝術家，在8月9日(日)下午2時至4時「當下/記憶生活藝術家講座」中，這位結合生活與美感的跨界教育藝術家，將會用幽默風趣的方式聊聊每個當下的生活與藝術，在平凡中作畫，在畫中享受平靜。8月16日(日)下午2時至4時「禪繞畫提袋手繪體驗坊」中，蕭穎嫻老師會教大家，只要一支筆就能完成的禪繞畫，同樣一個動作，就算是非常簡單的點、線，每個人畫的還是會有所不同，所以禪繞畫作是非常獨一無二的，也因為有「禪」的成份在其中，所以在作畫時可以讓人感覺到平靜。

文化局呼籲民眾走出戶外，和楊校長一樣，將所見的景象定格畫下來，8月23日(日)上午9時至11時，由人稱「陽光校長」的楊乃光帶領小朋友們進行「兒童戶外紙扇寫生活動」，期待透過大家的眼睛欣賞圖書館的建築之美，用自己熟悉的畫具描繪在紙扇上，歡迎大家在炎炎夏日的暑期，到場幫自己作一把美麗的紙扇。在楊乃光的筆觸下，依稀能一同感受到他在旅途中的感動，近日雖然受到新型冠狀病毒影響，大家難以出國旅遊一睹異國風采，但都可藉由每一幅畫作感受當地采風及畫家內心對藝術追尋的堅定，藝術家的作品不僅僅表現出本身的內涵，亦是回饋了旅程中創作藝術的價值，讓每件創作都為旅人的當下畫出註解。

文化局表示為因應疫情，入館採實名制(請攜帶市民卡或身分證)，參加活動前一律量體溫，額溫超過37.5度不得入場；現場備有酒精供消毒；活動現場座位採梅花座間隔，請聽從工作人員安排，文化館並將管控參與人數，請讀者多加配合，如違反規定，將不予入場。