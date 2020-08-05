餅酒大匯行銷活動88節登場　台中購物節百萬大獎現場抽出

88餅酒大匯 好酒好餅六好拚場

88節何處去？市府經發局日前於「餅酒大匯活動」記者會，宣布活動8月8日首發登場，提供消費者聰明新玩法！以「台中酒糕尚 5G餅第一」為主軸，集結在地六大好產業(好酒、好餅、好禮、好農產、好新創、好原味)近百店家參與。有別以往，今年除好餅好禮外，特別加入台中大安、外埔、后里葡萄光廊多家知名酒莊帶來在地醇釀、梨山原民特產、青創好物、優質農產等元素，推出今年台中最大場次、最應景、最多元的特色行銷活動。



台中市經發局8月8日結合6大產業近百店家舉行「2020餅酒大匯」展售活動。圖為台中經發局長張峯源與六大產業代表合影。圖／台中市政府提供

後疫情拚經濟 台中消費最划算

上半年受疫情的影響，許多活動及業者的生意受到衝擊，市府推出2020台中購物節等各項活動方法奏效，第二季五項經濟指標六都第一，有效帶動新設公司行號及創業意願，間接創造就業。市府趁勢舉辦「餅酒大匯活動」，集結台中具代表性知名店家共同行銷，其中台中地區為台灣本島最多製酒廠商群聚的縣市，白酒、紅酒及水果酒別具特色，台中更是糕餅的故鄉，百家在地特色業者同場拚經濟，加上本次活動特意選在88節舉辦，同時呼應即將到來的中秋節，店家們精心推出預購中秋禮盒早鳥優惠，吸引消費者眼光，搭配振興券加上台中購物節累計消費，相信消費者精打細算，一定會把握這個最划算的消費機會。

購物節電商消費外縣市居多 現場將抽百萬現金

經發局長張峯源表示，2020台中購物節舉辦至今官方APP累計登錄金額已突破30億元，以驚人的速度超越去年同時期金額！經東森購物及PChome商店街兩大電商平台消費統計，活動1個月來，台中以外縣市到電商平台消費占86％，其中，新北市消費居冠，其次為台北市17％、高雄市13％、桃園市12％、新竹市9％，熱銷產品又以食品類最多。88「餅酒大匯活動」看準此一商機，主打以美食、好酒在地特色搶客，期待外縣市民眾搭配振興券、安心旅遊等，到台中旅遊及消費。

盧秀燕市長也將在88餅酒大匯活動現場抽出百萬現金、TIIDA汽車及光陽電動機車等大獎。活動與台中購物節搭配，凡是活動當天現場消費的金額，都可登錄2020台中購物節APP以3倍累計，大幅提高抽中台中購物節精品豪宅及各項大獎機會。



現場滿500抽Gogoro 好禮獎不完

經發局表示本次活動豐富相當獎項，活動現場消費累積滿2,000元，即送限量隨身涼風扇1只；現場消費滿500元即獲糕餅節系列專屬抽獎券，年底抽出gogoro電動機車、70吋液晶電視、空氣清新機、除濕機…等獎項；民眾持振興三倍券消費購物單筆滿500元，現場再加碼參加轉轉樂抽1,000元園遊券及airpods等，另外，還有隱藏版的APP探索地圖拿好禮…，好禮獎不完！

本場次活動特別與中華電信合作，讓大家搶先體驗5G高速率、低延遲、大連結所帶來的新網路時代，邀請大家使用振興券或多元支付來一次購足〝六好〞產品，還有機會抽中Gogoro電動機車大獎，8月8日一定要記得來台中公園共襄盛舉。

更多活動詳情請上台中市政府經濟發展局網站http://www.economic.taichung.gov.tw/。

