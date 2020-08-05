薪薪向榮 苗栗榮服處、勞動部桃竹苗分署大型科技化徵才8/5登場

促進國軍退除役官兵就業，進而穩定就業，協助投入職場成就另一職涯高峰，苗栗榮服處協同勞動部桃竹苗分署於今（5）日在頭份國小共同辦理「2020青年系列徵才活動─苗栗場」，現場計有信邦電子、億光電子、超豐電子、京元電子、永豐餘、力晶積成、友輝光電、大華金屬、佳邦科技、兆勁科技、智邦科技、矽品精密、立康生醫等近30家廠商，提供逾千職缺，以面對面直接面談方式，協助正值青壯年的第二類退除役官兵及榮民眷多元就業選擇。

榮服處徐偉光處長表示，近來因新冠肺炎疫情趨緩，國內就業景氣逐漸回暖，企業用人需求明顯增溫，尤其雲端、5G、車用、AI等產業，更有明顯感受。此次與勞動部桃竹苗分署合辦就媒活動，廠商出席十分踴躍，現場並採大型科技化徵才，希望能為苗栗地區民眾提供更多工作機會。榮服處現場並有專人協助退除役官兵就業輔導，現場初媒成果十分豐碩。榮服處並採購社團法人新竹市心理衛生協會手工香皂禮盒作為本次活動文宣品，致贈前來求職之榮民(眷)及二類官兵，以行動支持身心障礙者就業。

另為促進國軍退除役官兵穩定就業，輔導會也正積極向行政院爭取續試辦「促進退除役官兵穩定就業方案」，以實質津貼作為（一年最高12萬元）輔導穩定就業。此外榮服處還有會外職訓補助、免費職訓課程、就業考試\就學進修補助、創業貸款利息補貼等權益輔導措施，歡迎榮民(眷)及第二類官兵隨時電洽苗栗榮服處（電話037-366911）或加入苗栗榮服處line@(ID：@wpk2666m)，將有專人為您解說。