桃市全國首創樂齡健身房 運用AI助長者增進體能及腦力

桃園市長鄭文燦今（4）日下午前往旭登護理之家，出席桃園市AI樂齡智造健身房啟動記者會時表示，老化是一個過程，要老得健康、老得有尊嚴則需要許多努力，市府與中央、民間企業攜手於8個護理之家、長照中心等地點，打造AI樂齡智造健身房，導入4套輔助訓練設施並結合AI技術，幫助長者提升肌力、體能及認知能力，將有助於延緩失能、失智。

鄭市長於記者會中體驗手眼協調等精密設施。

鄭文燦指出，衛生局積極爭取「智慧城鄉生活應用補助計畫」，成功獲得經濟部工業局400萬元補助，並與點睛科技合作，在八德旭登護理之家、平鎮佳醫護理之家、桃園敏盛護理之家、中壢新明社區長照機構、龜山陸光社區長照機構、龍潭天慈綜合長照機構、蘆竹錸工廠社區長照機構及大溪愛的備忘站等8處建置示範據點，透過「憶萬富翁-大腦活化」、「SODA-手眼協調」、「SPOZ-全身運動」、「天才巧拼地墊-腳部肌肉」等4種裝置，鼓勵長者們動動腦、動動手腳，訓練大腦認知能力、反應力、肌力及四肢協調能力。鄭市長說，AI樂齡智造健身房運用AI技術，可以將相關資料傳送到雲端系統，透過數據分析讓照護者及長者更了解反應力、肌力及認知功能等變化，是非常棒的工具，能進一步完善照護機構的環境，希望為長者打造健康、活躍、充滿意義的老年生活，也讓家人更加安心。

除此鄭市長也提及台灣已邁入高齡化社會，預估將在2026年邁入超高齡社會，屆時平均每5人中即有1位老人，為了打造老有所養、樂齡安居的環境，除了藥物治療以外，希望照護機構也能善用各種工具及活動，例如唱歌、烹飪、下棋、園藝等，讓長者獲得足夠的刺激及活化。

經濟部工業局副組長顏鳳旗表示，「智慧城鄉生活應用補助計畫」開放各地方政府提案，運用資通訊軟硬體技術及應用服務解決日常生活各項難題，因此他非常開心見到桃園市的長照中心實踐新巧思，長者運用AI樂齡智造健身房的裝置時，相關生理係數將傳送至雲端系統，可以用來分析長者的認知、反應等速度，進而做為職能治療師設計復健或延緩失智等課程時的參考，將有助於促進長者的健康狀態。

桃園市衛生局長王文彥表示，本市共於8個固定據點打造AI樂齡智造健身房，在大溪慈光文健站試辦，並在四維據點、樂活執信、樂活一品、樂活榮耀堂、中山據點、樂活宣聖據點等6個里民辦公室巡迴展示；根據統計，6月至7月底期間，合計服務365位長者，使用人次為6,492，其中以「SODA-手眼協調」、「SPOZ-全身運動」最受到長輩歡迎，從後端數據顯示，93位使用者認知進步達20%以上，認知進步10%至19%則有28位，希望未來能推廣至更多的長照機構，服務更多的長者。

今日包括市議員蔡永芳、經濟部工業局副組長顏鳳旗、智慧城鄉計畫辦公室管理師施惠獻、市府衛生局長王文彥、社會局長鄭貴華、資科局長陳崗熒、八德區長邱瑞朝、點睛科技股份有限公司執行長林翠娥、元智大學老福科技研究中心主任徐業良、台灣雀巢股份有限公司總監吳勝良、星願樹職能治療所所長陳宜男、高健醫療產品股份有限公司副總裁莊裕華、海馬迴健康科技有限公司執行長王存鍵、世大福智科技股份有限公司設計經理鄭家凱、八德區旭登護理之家負責人李麗珠、平鎮區佳醫護理之家院長黃月秀、龜山區陸光社區長照機構桃竹區長吳慧娟、敏盛綜合醫院附設護理之家機構長陳嬿竹等均一同出席活動。