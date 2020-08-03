2020大園客家舞蹈大賽 舞出客家風情

由桃園文化發展協會及唐代樂舞坊主辦的桃園大園客家舞蹈創意大賽，昨（2）日下午在大園區公所熱鬧登場，桃園市議會議長邱奕勝與議員徐其萬一同出席觀賞，為表演者加油打氣，並感謝協會及相關人員對保存與推廣客家文化的付出與努力。

2日的客家舞蹈表演參賽多達19個社區的隊伍，包括舞蹈班、國樂班、客家歌謠班..等。

大園區早期有非常多的福老客族群鄉親，在這幾年都很努力的在推廣客語及客家文化，看到今天參與的團體，每一隊的表現都讓在場者感動，原來客家種苗早已深入地方，已在地方發枝散葉!

桃園市議會議長邱奕勝偕同議員徐其萬一同出席觀賞大園區客家舞蹈大賽。

昨日表演參賽有19個社區的隊伍，大園區大園、三石、田心、五權、內海、橫峰等社區發展協會的舞蹈班、國樂班、客家歌謠班..等，民間團隊大園圓夢國樂團、和平真愛排舞班、三石福利志工隊、菓林舞蹈班、竹圍俏媽咪土風舞、五福國樂團..等表演團體，每隊參賽隊伍都非常用心準備，都是獨—無二的客家表演，藉由舞蹈、歌曲融入客家文化特色、花布、藍衫、紙傘、花轎道等情境元素舞出客家音韻、舞動客家動人心苗。

本次活動透過客家舞曲，發掘年輕的客家創作才子，學習新的客家曲風，大家互相交流學習，進而影響更多人學習客語及創造大園更多客語友善環境，桃園的客家文化豐富且多元，需要政府、民間團體的協力，以及市民朋友的重視。

邱奕勝議長表示，將桃園珍貴的客家文化加以發揚光大，客家文化、語言得以永續保存，讓後代子孫可以繼續體驗到客家文化之美，同時更要感謝桃園市文化發展協會志工們、各社區發展協會夥伴們及唐代樂舞坊林少方老師等人的努力協助，才能讓活動圓滿順利完成。