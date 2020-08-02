被集體盲視的「當代」–從《湧動墨潮-亞洲當代藝術交流展》睽視當代的時間軸

「當代(Contemporary)」，是沒有期限，沒有時效性，不允許過期，必須隨者生命去感受、隨者心靈去思考、讓靈魂去創作當下的生命。因為，「當代」本身就是一種生命體，一種隨著時間的推移而成長的藝術轉移過程，是立足於過去，表現於當下，創造著未來，沒有盡頭，不能停歇，只能不斷地……創造。Rise創辦人陳柏安説當代是時間與空間的串聯，沒有界限的揮灑創意。

臺灣師範大學是台灣當代水墨發展的重鎮，元墨畫會成立於1987年的師大美術系，推動台灣當代水墨發展與國際交流是當初成立的初心，現任理事長蕭巨昇帶領著秘書處一步一腳印，不忘於「當代」的使命，戮力於台灣當代水墨的國際交流，以拓展當代水墨的國際視野，與國際藝術發展連結及脈動，邃於7月25日於台中市文化局大墩藝廊舉辦《湧動墨朝-2020亞洲當代藝術交流展》Surging Wave-2020 Asian Contemporary Art Exchange Exhibition，以跨國界、跨領域、多元媒材、多元思維、多元創作等當代思潮為核心價值，規劃了這次的國際交流展。展出了75件平面作品，除了台灣的藝術家以外，還有韓國、日本、澳洲、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、英國等地的藝術家，將來還計畫邀請越南、尼泊爾、印度、緬甸、西藏等地的藝術家參與展出，元畫會會以亞洲為視點，深耕於台灣，立足於國際，為台灣當代水墨發展而努力。

參展藝術家﹕

元墨畫會/羅芳 、袁金塔、李振明、程代勒、莊連東、呂坤和、胡以誠、林政榮、陳炳宏、吳恭瑞、黃淑卿、葉靜山、陳肆明、劉蓉鶯、邱滿英、呂淑芬、黃子哲、林世斌、林威丞、吳心荷、

王春燕、蔡承翰、許君瑋、劉德龍、饒文貞、徐兆甫、青木、林宏信、李璐宇、吳亞倫、劉中光、蕭巨昇。

台灣/ 廖修平、賴振輝、李貞慧、廖瑞芬、王怡然，陳誼嘉、游玉英、吳弘鈞。

韓國/閔大泓민대홍會長、王烈왕열、禹義夏우의하、朴順哲박순철、任眞聖임진성、崔淳寧최순녕、梁正武양정무、安援台안원태、李汝云이여운、張泰英장태영、趙良熙조양희、權仁卿권인경、金泰延김태연、金兪京김유경、任哲民임철민。

大陸/王玉玲.香港、徐靜.北京、張明明.北京、蘇宗輝.上海、李言.上海、王屾.上海、何軍.西安、楊小寧.西安、張玉瀛.蘇州、沈俊杰.蘇州、王曉東.蘇州、王緒斌.蘇州、黃方啟.廈門。

亞洲/白田誉主也.日本、Yuko Soma/相馬祐子.日本、Kitikong Tilokwattanota i泰國、Hadi Soesanto印尼、Dennis Gonzales菲律賓、Lew Tau Fei 馬來西亞、YueYue.Samantha馬來西亞。

澳洲/Chris Worfold、Stephen Hall、Munganbana Norman Miller/諾曼·米勒、唐儷貞、李平。

英國/Mark O Rourke