楓康超市「臺灣好茶」專櫃專賣台灣優質好茶 滿額再送超值好禮

為推廣臺灣特色好茶及提振茶葉買氣，行政院農委會農糧署輔導中華民國農會與臺灣楓康超市合作，自8月1日起至10月31日於楓康超市47家門市設置「臺灣好茶」專櫃，並從長期輔導的亮點茶莊、星級衛生安全製茶廠及茶區農會等單位中嚴選出25家、超過30項國產優質好茶產品進行展售。

1日特在楓康超市台中東山店舉辦「臺灣好茶Let’s購」記者會，農委會農糧署組長陳立儀、中華民國農會總幹事張永成、楓康超市部主管林明圖經理等多位各界貴賓皆蒞場出席該記者會，也宣布台灣好茶正式上架開賣，此次並特別舉辦消費滿額好禮多重送活動，使用振興券還有優惠三倍送。

楓康超市的「臺灣好茶」預計將可大幅帶動茶系列產品銷售成長。圖／陳仁義

楓康超市部主管林明圖經理表示，楓康「臺灣好茶」專櫃所展售的茶產品是從新北、桃竹苗、南投、嘉義、宜花東等五大茶區所嚴格挑選不同風味的地方特色茶，包括包種茶、東方美人茶、高山烏龍茶、凍頂烏龍茶、紅烏龍等，還有口味非常特別、深受年輕人喜歡的茉莉花茶、梔子花茶、玫瑰烏龍茶與蜜香紅茶等，可滿足各年齡層消費者喜好與需求，重要的是，所展售的茶品均通過產銷履歷驗證、有機驗證或具產地證明標章，從生產到銷售每一環節都是茶農、製茶職人等的用心付出，消費者可以買得安心、喝得放心。

楓康超市部主管林明圖經理說，現在選購台灣好茶專櫃茶產品滿額就有多項好康禮回饋，送禮、自用兩相宜，上網採購更方便。圖／陳仁義

林明圖並表示，茶是台灣的特色產業，此次與農糧署攜手推出展售的台灣好茶「很好買」，活動期間只要於任一門市購買「臺灣好茶」產品滿500元即送阿里山小葉紅茶包一盒，若使用振興券消費，再送1500元商品折價券，也可透過楓康網購店單筆購買滿800元，即可享免費宅配到府，由於展售期間適逢88父親節、七夕情人節、中秋節、教師節及重陽節等重要節慶，消費者亦可前往「臺灣好茶」專櫃採購，或利用楓康超市的「楓康行動Go」APP搶先購買，再透過跨店領取或贈送方式，將最優質、安全、可溯源的臺灣特色茶送給最重要的人，一同品好茶、享健康，用行動支持國產茶產業。