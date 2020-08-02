響應國際慢魚 苗栗慢魚海岸藍色旅遊

由苗栗縣政府主辦、紫銨整合行銷承辦的「2020苗栗慢魚海岸深度體驗踩線團」，透過參與苗栗漁業活動、品嚐在地美食方式，瞭解苗栗在地「牽罟」（曳地網）、定置漁網等漁法，及探訪海洋青年創業基地，深度體驗苗栗慢魚海岸風光。

講到苗栗，總會想到純樸、慢活的客家村落和山城小鎮。事實上，苗栗自竹南、後龍、通宵、苑裡這段海岸線，也蘊藏豐富的海洋和觀光資源。正因如此，苗栗憑藉這最佳的場域，從兩年前率先推動國際慢魚運動，從透過保護海洋、傳統漁法、美食料理、藍色教育、藍色旅遊五大內涵，建立與海洋共生共榮理念，進而帶動漁業觀光、推動海岸線旅遊，打造苗栗慢魚海岸，成為台灣國際慢魚之都。

國際慢魚運動於2003年發起於義大利熱那亞，以「海魚」為核心，提倡吃魚，也要懂漁法、烹調、季節、產地，瞭解魚和背後文化之間的連結，並將與海洋息息相關的船隻、港口、漁人，及周邊的海岸觀光、交通、環境保護緊密結合，在共創經濟效益的同時，進而達到守護海洋的目的。

千人牽罟活動

千人牽罟活動由行政院農委會主辦。圖╱陳芳永

導覽員蔡文興說，牽罟是臺灣傳統的捕魚方式之一，漁民搭乘簡易竹筏或舢舨，將網具撒在外海圍城U字型，然後再合力將兩側牽繩拉回岸上。

在地專業導覽員蔡文興。圖╱陳芳永

在地漁民林坤土說，牽罟又稱為「曳地網」，目前只剩苗栗、桃園地區還看得到。這種漁法相當強調團隊合作，而且收放網、扛網具、推竹筏，都相當耗費體力；除了看潮汐、看風向，彼此之間的默契也很重要，光是左右拉力不協調，辛苦捕獲的漁群可能就流失了。

收網。圖╱陳芳永。 收網。圖╱陳芳永。 收網。圖╱陳芳永。 收網。圖╱陳芳永。 漁民正合力推動竹筏。圖╱陳芳永。 林坤土解說牽罟。圖╱陳芳永。 1的6

不過因為潮汐，以及風浪大，水比較清澈的關係，當天漁獲不多，不過民眾也是玩得不亦樂乎。

漁民正在收摺漁網。圖╱陳芳永。 民眾合力拖曳漁網。圖╱陳芳永。 民眾合力拖曳漁網。圖╱陳芳永。 民眾正在察看抓到的漁獲。圖╱陳芳永。 小朋友正在展示抓到的小魚。圖╱陳芳永。 1的5

據嚮導蔡文興說，去年的漁獲跟魚隻大小都很豐碩。

2019千人牽罟活動盛況。圖╱苗栗慢魚活動推動團隊提供。 2019千人牽罟活動盛況。圖╱苗栗慢魚活動推動團隊提供。 2019千人牽罟活動盛況。圖╱苗栗慢魚活動推動團隊提供。 2019千人牽罟活動盛況。圖╱苗栗慢魚活動推動團隊提供。 2019千人牽罟活動盛況。圖╱苗栗慢魚活動推動團隊提供。 2019千人牽罟活動盛況。圖╱苗栗慢魚活動推動團隊提供。 2019千人牽罟活動盛況。圖╱苗栗慢魚活動推動團隊提供。 1的7

龍鳳漁港參觀漁獲競拍

龍鳳漁港漁貨直銷中心設有鮮魚區及熟食區，鮮魚區共有11個攤位，熟食區則有4個攤位，以假日魚市的方式營運，龍鳳漁港每天新鮮上岸的漁獲在上午6點30分及下午1點30分兩次拍賣，由魚販進行拍賣競標，並將競標採購之魚貨，至直銷攤販區販售，供遊客採買新鮮之魚產，餐飲區更有代客烹煮之服務，讓遊客能現場品嚐最新鮮之魚料理。

除了品嚐最新鮮的漁獲，還可觀看魚販、餐廳業者競拍之過程。拍賣前可以仔細觀看有興趣的漁獲，競拍開始以後，只見魚販們唸著外人聽不懂的術語，舉手、得標、蓋章畫押有如電光石火，外人還搞不清楚在做什麼，只見一籃藍的漁獲陸續拍出，接著轉賣給外面的直銷攤販、饕客。

踩線團走訪龍鳳漁港拍賣場，參觀魚販拍賣實況。圖╱陳芳永。 拍賣實況。圖╱陳芳永。 拍賣實況。圖╱陳芳永。 踩線團走訪龍鳳漁港拍賣場，參觀魚販拍賣實況。圖╱陳芳永。 踩線團走訪龍鳳漁港拍賣場，參觀魚販拍賣實況。圖╱陳芳永。 踩線團走訪龍鳳漁港拍賣場，參觀魚販拍賣實況。圖╱陳芳永。 踩線團走訪龍鳳漁港拍賣場，參觀魚販拍賣實況。圖╱陳芳永。 龍鳳漁港攤販區。圖╱陳芳永。 龍鳳漁港攤販區。圖╱陳芳永。 1的9

傳統漁法「定置漁網」參觀

團員與老闆湯宗慶於日豐定置漁場合影。圖╱陳芳永。

除了牽罟，定置漁網也是這裡特色的漁法，是一種將漁具定置在特定水域，以錨或支柱等固定，再依潮水到定置位置捕撈新鮮洄游魚之漁撈方式。

日豐定置漁場老闆湯宗慶。圖╱陳芳永。

日豐定置漁場老闆湯宗慶表示，定置漁網設於漁群固定洄游的路線，其中20％的魚會被引導進入攔漁網，接著進到「運動場網」、「第一區網」、「捕魚區網」，第一區網目比較大，會讓一些小魚有機會回到大海，就算捕撈到小魚，也會放回大海，不像一般撒網捕撈是大小通吃，故可說是相當注重海洋保護的捕魚方式。

湯宗慶解說定置漁網構造。圖╱陳芳永。

定置漁網光一座就要價上千萬元，每到颱風季節、東北季風風浪較大時，漁網可能就會遭到破壞或流失，所以定期維護也很重要。

漁場人員正在編網。圖╱陳芳永。 定錨用的網子。圖╱陳芳永。 保存漁獲用的含鹽冰塊，較一般冰塊低溫，保冰效果更好。圖╱陳芳永。 保存漁獲用的含鹽冰塊，較一般冰塊低溫，保冰效果更好。圖╱陳芳永。 新鮮漁獲保存。圖╱陳芳永。 1的5

漁場老闆也招待團員最新鮮的汆燙小卷，只有在現撈的產地才享受得到這種人間極品。

苗栗海洋青年創業基地

團員於海洋青年創業基地觀景台上合影。圖╱陳芳永。

苗栗縣政府為增加青年創業進駐場域，進行海洋人才培育並輔導產業升級，利用原有的竹南龍鳳守望哨改造成為「海洋青年創業基地」。還邀請國際藝術師以主題藝術彩繪美化牆面，開發設計基地限定版的海洋風味餐，還有許多從事海洋活動的夥伴攜手合作，各具特色。

團員探訪苗栗縣海洋創業基地。圖╱陳芳永。

而這座國內首創的海洋青年創業基地，共規畫3個主題空間，一是作為海漂物藝術創作空間的海藝室，二是提倡海洋教育友善環境和空間的海教室，三為海洋創作料理的海食堂。期盼成為一處結合美食、美景，以海洋環境、教育及青年產業等元素的創業基地，期各自發揮創生精神並帶動地方發展。「109年苗栗縣海洋環境教育基地建構暨發展計畫」中，以願景咖啡館、海洋論壇、海洋工作坊及海洋藝術樂活節等大型活動的舉辦，匯集青年來此，創業基地已成為海洋觀光新地標，將吸引更多青年返鄉，創造地方特色及潛在就業機會，帶動地方特色產業升級，實現地方創生精神。

團員正欣賞美麗海景。圖╱陳芳永。 團員正欣賞美麗海景。圖╱陳芳永。 基地介紹。圖╱陳芳永。 不定期舉辦市集、藝文活動表演。圖╱陳芳永。 美麗的海岸線，值得到此一遊。圖╱陳芳永。 熱門的風帆衝浪等海上活動。圖╱陳芳永。 1的6

龍鳳漁港新鮮漁獲美食

品嚐最新鮮的海產，是來龍鳳漁港不可少的行程。除了最新鮮的漁獲，美味的烹調方式，也讓來訪遊客大快朵頤。

花枝漿裹中卷所做成炸海鮮卷，吃起來清爽不油膩。圖╱陳芳永。 鮮魚米粉湯口味獨特，新鮮魚肉搭配高湯，非常甜美。圖╱陳芳永。 雞肉鮮甜不柴。圖╱陳芳永。 櫻花蝦油飯。圖╱陳芳永。 新鮮蝦子。圖╱陳芳永。 新鮮紅甘生魚片，魚肉甜美彈牙。圖╱陳芳永。 現撈金鯪魚。圖╱陳芳永。 火候恰到好處的竹莢魚，搭配胡椒鹽和檸檬汁。圖╱陳芳永。 來苗栗一定要吃到的客家封肉。圖╱陳芳永。 泰式涼拌中卷，搭配火龍果、小黃瓜，在炎熱的夏天吃特別舒服。圖╱陳芳永。 龍鬚菜。圖╱陳芳永。 1的11

延伸連結：

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