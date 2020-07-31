國發基金天使投資　台北說明會7/31登場

行政院國家發展基金管理會（以下簡稱國發基金）於07月31日假科技服務大樓辦理「行政院國家發展基金創業天使投資方案－台北場方案說明會」。創業天使投資方案（以下簡稱天使方案）開放受理迄今超過2年，過程中持續進行滾動式修正，以更符合新創事業及天使投資人期待，最新修訂業於本（109）年4月完成，國家發展委員會副主委鄭貞茂親自出席說明會，與各界分享新版方案內容。

為了引導資金挹注新創事業，國發基金辦理天使方案，喚醒民間企業對新創事業的投資熱情，同時也帶動民間企業擴大投資新創事業，注入更多資金活水。截至7月21日止，天使方案共計審議159家新創事業，核准投資103家新創事業，核准通過率達65%，國發基金總計核准投資約新臺幣13.7億元，天使投資人及其他民間投資人共同挹注新創事業約新臺幣19.08億元，促進新創產業總投資金額逾新臺幣32.78億元。國發基金為了在後續各個營運階段都能以投資持續地支持新創事業，陪伴新創一起成長，針對已經核准投資的新創事業，更可持續參與投資最高至新臺幣1億元，天使方案原本匡列的總投資額度為新臺幣10億元，於108年9月提高總投資額度為新臺幣20億元，加倍投資新創事業，成為新創事業未來發展的重要資金後盾。

國家發展委員會副主委鄭貞茂親自出席說明會，與各界分享新版方案內容。圖／創投公會提供

國發基金持續修正天使方案，逐步放寬新創事業申請投資的相關規定，例如提高單一個案最高投資金額至新臺幣2,000或3,000萬元、增加新臺幣300萬元小額投資申請、成功投資個案金額持續增資達新臺幣1億元、開放新創事業自提激勵及退場機制等，鼓勵更多的新創事業善用政府投資資源。另外，為了增加創業天使投資方案的彈性、扶持更多不同新創事業，對設立時間超過3年、實收資本額超過新臺幣8,000萬元、沒有天使投資人搭配投資的新創事業，提供「資格審議」流程，由投資評估審議委員會來審議是否仍符合天使方案之精神宗旨，或是轉以國發基金其他投資方案來協助較為妥適。

國發基金了解創業維艱，許多新創事業儘管具備前瞻技術、創新商業模式，但是經常因為資金不足以完成技術商業化，或是建立商業模式，因此無法安然度過創業初期的艱困階段。國發基金天使方案將領頭扮演資金點火的角色，建構更完善的投資新創事業機制，打造出國內良好的天使投資環境。