2020國家卓越建設獎 將捷集團榮獲三大獎

台灣建築界最高榮譽「國家卓越建設獎」日前舉行頒獎典禮，副總統賴清德親臨現場並頒發「綜合成就獎」、「年度建築人物獎」以及「國土建設特別獎」等最高榮譽首獎。今年將捷股份有限公司之「將捷國際商業大樓」獲頒綜合成就獎，該大樓坐落於捷運松江南京站出口，建築外觀採雙捷交匯之設計意象，展露出首都地標建案性格。管理單位永捷資產管理公司總經理沈祖立表示，大樓自102年啟用至今，在智慧化管理模式下，不僅達到節能、管理自動化等優質服務，大樓出租率幾乎年年達百分之百，不僅活絡松江南京商業區機能，更是國內捷運聯開案的最佳典範。

同樣深獲政府肯定得標的「新北市滬尾藝文休閒園區興建轉移案」則拿下「最佳施工品質類」卓越獎殊榮。該建案因緊鄰淡水紅毛城、滬尾礮臺等歷史古蹟，在設計上也融入礮臺拱門意象，錯落的拱形框景和遙望的觀音山及淡水夕照交織成一幅建築美景。獲獎人忠明營造董事長周昭發表示，滬尾案採用了「柱箍筋結構」、「牆定位筋結構」、「牆開口補強筋」等多項專利工法，並搭配BIM建構圖說數位資料庫及行動APP等施工管理機制，大幅提升施工品質。評選委員指出，滬尾藝文休閒園區不僅在設計上尊重環境與自然共生，專利工法以及分區分期施工均展現了施工品質的高度。此外，在考量當地原生動植物生長，忠明以「固床工」工法整治米粉寮溪使環境再生，更顯難能可貴。

至於將捷La Mer集合住宅大樓也因其結構柱筋一筆箍、採用高抗滲混凝土提高水密性以及在外牆巧妙使用仿清水模漆塗料等建築特色，摘下住宅類「最佳施工品質」金質獎。周昭發強調，忠明營造在各類營建施工上，十分注重工程災害預防，並且在開工前置作業及施工期間的進度掌握皆訂有標準作業程序，加上將捷集團「一條龍式」的營建事業，從土地開發、規劃設計、營造施工到完工銷售等服務，充分展現專業分工與團隊默契，因此在每一個建案中都可以看見認真、負責與信賴的將捷精神。

在國家建設獎中拿下三大獎，將捷集團董事長林嵩烈表示，集團成立二十多年來，始終懷抱著尊重土地、堅持品質的信念，傳承自集團總裁林長勲所許下的承諾──建築是一輩子的責任，期待每一件出自將捷的產品，都能帶給消費者甚至是來此造訪的每一個人「愛與幸福」的感受。