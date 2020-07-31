小密度 大視野 歡迎光臨將捷烏石港國際行館 全新壯闊落成

來到這裡，你的眼睛會看得特別遠看到更多顏色，察覺到更多的動靜聽到更細膩聲音，你的皮膚可以感覺到風與溫度的變化⋯⋯，無限延伸你的視野，不在遠方，就在這裡。飽覽海景眺望龜山島，在這裡有近千坪的工作空間、廚房、遊樂區、餐桌……景觀庭園飯店設施，「家在大飯店，住在風景裡」如果你來到這裡，一定會知道，你越認真生活，你的生活會越美好。

創業近半世紀以來，將捷集團建築職人海景飯店另一代表作「將捷烏石港國際行館」以核心設計理念「人們， 場所， 機能」(People, Place, Purpose) ，打造「生活、生命、愛」(Live, Life, Love)，探尋先民渡海開台烏石港登島的特殊性、對於山海田園紋理環境與醇厚質樸人情民風的整體瞭解，以住戶為中心，「家在大飯店，住在風景裡」設計對策，發展出近千坪的工作空間、廚房、遊樂區、餐桌……景觀庭園飯店設施，工作、娛樂、烹飪、社交，自然、自在、寧靜、放鬆……，如果您來到這裡，您一定會知道，房間只是大飯店價值的一小部分。

「建築，是一輩子的責任！」，在台灣的建商團隊裡，可說是一枝獨秀，具有罕見的建築師背景集團創辦人林長勲表示：「建築是一門非常整合性的科學，牽涉的層面很廣，包含設計美學、市場需求、施工品管等，更重要的，在於業主對於『建築』的理念與使命，因為建築是良心事業、更是百年事業，一條龍的方式，才能貫徹業主的信念，惟有如此，才能監控品質與做出有效的管理」。近來，隨著滬尾休閒藝文園區的開發及營運，又為將捷集團劃下新的里程碑，跨足酒店、商場、影城等文化娛樂觀光產業。同時為響應環保再生能源，將捷也進入地熱發電領域，在宜蘭清水、金山都有開發項目。

頭城是福爾摩沙的天涯海角，烏石港是先民渡海最初的桂冠，龜山島是台灣永恆的身影，將捷La Mer是海洋對陸地最深刻的記憶⋯⋯體驗將捷烏石港國際行館，領略建築職人海景建築風味。