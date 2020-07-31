苗栗薪資排名全國第二  育達科大強化產業與人才升級

依據網站「比薪水」日前公布，調查據全台勞工自主薪資回報統計，苗栗縣平均薪資全台第二高，平均薪資達4.0489萬元。其主因是新竹科學園區的外溢作用，還有竹科在苗栗縣竹南、銅鑼園區，縣府積極招商，很多企業設廠，因此連帶提高了苗栗的就業機會以及平均薪資。身為苗栗地區唯一科技大學也擔起產業與人才升級的社會責任，精準聚焦「專業實務、跨領域專長、國際觀、重品德」四大特色，為產業與學生量身訂製模組學習，強化產業升級及人才培育工作。

育達科大建校20年，深耕苗栗地區的五分之一世紀。這所坐落苗栗造橋的應用型大學，與時俱進地發展技職教育，開設科技創新、觀光餐旅暨人文社會等三大學院11個系，餐旅學院以建置跨院系實作場域，發展自有品牌商品、科創學院以培育類產業環境人才，建置智慧製造培訓基地及人社學院以建立產業菁英訓練基地，塑造長照暨幼教達人搖籃，培育產業所需人才。

該校是全國唯一設有15門跨領域達人課程的學府，學生繳1份學費，即可培養2項以上專業，考取3張專業證照。同時，與時俱進的「物聯網工程與應用學士學位學程」，首創師徒制教學，並與知名企業產學合作，接軌最新的人工智慧、機器人與物聯網等就業機會。同時在餐旅系設立「釀造技術與產業管理」課程模組，與苗栗農產結合，以最夯的水果酒釀造技術為地方創造最大價值，培育在地人才。

育達深耕苗栗，鏈結在地產業，接軌國際，與世界接軌已是時勢所趨，學校推動「雙聯學制」，營造「雙聯學制」接軌國際的教育環境，一校修課、兩張文憑，學生經申請通過學分認定，可赴境外合作大學，包括美國奧克拉荷馬州立大學(Oklahoma State University, USA)、澳洲南十字星大學(Southern Cross University, Australia)、日本名古屋產業大學、札幌國際大學及韓國南部大學等國外學校就讀及交流學習，無縫接軌國際。

產業經驗豐富的育達科大校長黃榮鵬表示，苗栗縣平均薪資全台第二高，是縣府積極招商的成果，很多大企業設廠來苗栗設廠，造福苗栗地區的鄉親與學子。身為苗栗地區唯一科技大學，學校與企業產學合作，除協助產業升級外，共同開設「產業課程模組」，依企業所需專業技能、證照及語文能力等，規劃大一至大三模組課程，學生經過三年模組課程學習，銜接大四至企業全年實習，畢業後直接進入該企業工作，達成就業百分百目標。苗栗縣雖生活機能不如都會地區，但距離都會地區也在一小時生活圈範圍，加上生活成本相對低，在地產業具完善的人才培育制度及薪資福利，以減少人才流動，薪資亦隨年資調高。