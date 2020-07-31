全國夜市最好康!桃園夜市券加碼加倍送　

200換400!8月8號開放線上登記

桃園市政府推出200元振興三倍券換400元「桃園夜市券」活動受到熱烈迴響，夜市生意顯著提升，為持續帶動夜市消費，鄭文燦市長宣布從原6,000份大幅加碼至5萬份，並以網路登記抽籤方式，減少民眾排隊負擔。

桃園市政府讓利全國民眾!推出振興三倍券200元換400元「桃園夜市券」受到國人熱烈迴響。

桃市府經發局長郭裕信表示，為邀請各地遊客體驗桃園夜市庶民美食，促進桃園在地經濟，只要持有中華民國身分證者皆可登記抽籤，就有機會抽中桃園夜市券。桃園夜市券可用於桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、龍潭觀光夜市及八德興仁花園夜市，且夜市券面額為50元，方便民眾消費。

郭局長補充說明，第一波桃園夜市券6,000份已於7月26日全數發放完畢；第二波加碼活動將於8月8日至8月12日改採上網登記，民眾至「桃園夜市券」活動網站登錄即可參加抽籤，一組身分證僅可登記一次，但第一波已領取之民眾不可重複登記，預計8月14日進行抽籤後以簡訊通知中籤者，並於8月15日至8月19日開放中籤者預約領取時間及地點，兌領時間為8月22日至30日下午4時至晚間9時，四大夜市皆設有兌換點供中籤者登記領取。

經發局也提醒全國民眾，登記系統採用身分證末碼分流，身分證末碼為雙號者可於8月8日及8月10日登記，身分證末碼為單號者可於8月9日及8月11日登記，而8月12日則不限單雙號皆可登記。另外，中籤的幸運者別急著到夜市兌換，之後將開放線上預約系統，民眾於指定時間內選取欲兌換之時間與地點，再攜帶身分證件正本與200元實體振興三倍券，於約定時間至指定地點兌換即可，將大幅減少民眾排隊等候時間。相關活動資訊及更多夜市券優惠詳情，請上「桃園有好市」臉書粉絲團 （https://www.facebook.com/tygoodmarket/）查詢。