「Eye」玩客 彰化生活美學館邀請視障朋友走出戶外 𨑨迌漫遊享受生活

文化部所屬國立彰化生活美學館自2012年起，每年為視障者選書製作電子點字書及數位有聲書，並持續規劃適合視障朋友參與的閱讀推廣活動。今(109)年度8月至10月活動，由啟得事業有限公司承辦、將辦理三場次「『Eye』玩客」視障者文化近用體驗活動，以及兩場次口述影像人才培訓課程，透過文化活動與平權教育，提升弱勢族群文化近用權，歡迎視障朋友踴躍參加。

視障者體驗捏麵人活動。

「『Eye』玩客」活動是選定已出版的點字書或有聲書，延伸規劃與書籍內容理念有關的活動行程，透過導覽、體驗、探索與學習，讓視障朋友在點字閱讀之餘，更能身體力行，透過五感開拓視野。近年戶外旅遊風氣盛行，本年度美學館特別選定《自然生活家：離家出走一起去森林》、《森林祕境：生物學家的自然觀察年誌》兩本書，帶領視障朋友走訪嘉義阿里山、南投鳳凰谷鳥園等平易近人的淺山近郊地區，親自走踏土地，感受自然旅程；在人文生活層面，則延伸《行走的美味》一書以飲食觀文化的精神，走進客家庄，體驗客家文化與美食。

視障者於「中藥生活化園區」文化體驗活動。

「『Eye』玩客」活動將招募陪同志工，在接受14小時口述影像人才培訓課程後，由志工一對一陪同視障者進行活動，除協助定向引導外，也由志工以口述影像方式描述所見，協助視障者對於所接觸的事物有最深入的體驗與理解。受到視力條件的影響，雖然視障朋友在其他感官上更加敏銳，更容易專注用心體會生活周遭的事物，但能參與、享有的資源仍然受到侷限。「『Eye』玩客」系列活動及「口述影像人才培訓」的辦理，提供視障者參與文化活動的契機，並增加社會大眾對與視障者的認識與同理心，落實文化平權理念。歡迎全國視障朋友、相關從業人員，以及對於視障服務有想法的民眾深入了解課程與活動。報名資訊請至國立彰化生活美學館網站：https://www.chcsec.gov.tw/，或電話洽詢：(04)2316-1759涂小姐。

「『Eye』玩客」各場次活動資訊如下：

【南部場】聆聽大自然‧野放森林享樂趣

活動時間 109年9月4日(五) 活動地點 觸口自然教育中心、古坑綠色隧道、蜜蜂故事館等 活動介紹 本場次帶領視障朋友走出戶外，由健行、導覽、DIY手作接觸淺山環境，在樹木銀行中體會森林生態、認識生物多樣性，學習在自然中澱身心靈，感受自然生態的輪廓。 書籍選讀 《自然生活家：離家出走一起去森林》

【北部場】漫遊客庄‧饗生活

活動時間 109年9月11日(五) 活動地點 臺灣客家文化館、舊山線鐵道自行車、勝興老街 活動介紹 本場次將帶領視障朋友走訪客家文化景點，融入客家生活，了解客家美食、環境、植物及季節，並動手製作絹印提袋及客家菜包，感受客家文化的魅力與生活文化。 書籍選讀 《行走的美味》

【中部場】穿越森林秘境‧看見生命樂章

活動時間 109年10月15日(四) 活動地點 鳳凰谷鳥園生態園區、集集小鎮 書籍選讀 《森林祕境：生物學家的自然觀察年誌》 活動介紹 本場次規劃自然生態與小鎮慢活之旅，帶領視障朋友離開步調緊湊的都市，進入生態豐富的山林認識鳥類、昆蟲與動植物，接著前往山城小鎮集集，在走讀自然景觀、在地產物、文化資產中體會山城慢活生活。

口述影像人才培訓課程資訊：

【基礎課程】

活動時間 109年8月11日(二) 9：00~17：10 活動地點 國立彰化生活美學館游藝堂 授課講師 賈曉民(高雄市立高雄特殊教育學校) 課程內容 視覺障礙種類簡介室內外外定向引導技能及實務演練視障體驗與視障者互動技能視力協助員概論

【進階課程】