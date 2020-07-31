雲林同鄉文教基金會散播正向的種子 「雲林上場」培育領導人才

【雲林訊】7月29日（星期三）上午10時許，雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉偕同董監事及會務幹部等20人，返雲林家鄉於縣府工商發展策進會會議室，召開「雲之鄉 青年學子領導人才培育計畫」第一次籌備會。張麗善縣長、雲林縣政府總顧問張清良、教育處處長邱孝文、副處長林惠蓉、工策會總幹事許宇甄出席及各級學校校長與老師出席，共襄盛舉關心教育推展工作，為雲林縣培植菁英領袖人才之目標。

總顧問張清良首先代表縣府感謝雲林同鄉文教基金會譚董事長與全體董監事，出錢出力，每年發放百萬元以上清寒優秀子弟獎學金，獎勵資助上進學子，受惠的雲林子弟桃李滿天下。張清良總顧問也是該基金會董事，從籌組到成立，還有歷年大小型活動都全程參與，每一個計劃點，都是在為雲林家鄉著想，長達17年的時間持續不斷推動文教工作，想方設法提升鄉親子弟藝術涵養、行銷雲林，以及凝聚照顧、救助雲林鄉親情懷等服務事項。

雲林縣政府總顧問張清良（左二）、教育處處長邱孝文（左一）、工策會總幹事許宇甄（右三）及各級學校校長與老師出席，共襄盛舉關心培植菁英領袖人才。

譚量吉董事長表示，基金會於91年11月24日成立至今，辦理六屆「勤樸獎-清寒績優學子獎助學金」、頒發756萬元「雲之鄉-冠名獎學金」，以及五屆次「雲林金篆獎-書法比賽」，還有舉辦雲林優質農漁特產展銷嘉年華會；今年彙編360頁精彩豐富書法比賽集，「以書會友」，分贈雲林母縣、宜蘭縣政府、高雄市政府、台中市政府、彰化縣政府、嘉義市政府、新北市政府及新竹縣政府等八個縣市圖書館編目珍藏，讓全國的人看見雲林書香文化。

為持續關懷照顧家鄉之責任使命及配合政府全人教育之發展，在7月12日董監事會議提出培育人才計劃案，啟動栽培領袖的搖籃，希望藉以訓練營課程，深化友愛關懷及分享互助之觀念，發展雲林學子前瞻思維及宏觀遠見，透過在地企業鏈結的機會認識家鄉、傳承熱心推展社會事務，強化培育領導知能，招攬吸引雲林子弟返鄉服務，未來共同攜手創造雲林幸福家園，為雲林爭光、為家國效力，迎接雲林新紀元。

張麗善縣長表示，許多旅外鄉親表現傑出，雖然人在外地，但心都在故鄉，時時刻刻都在關注故鄉發展，對文化教育非常重視，尤其對下一代子弟的疼惜以及雲林地方的發展更是用心，發起社會各界及企業捐助冷氣，提供孩子舒適的學習環境，我們雲林超前部署，今年7月，縣內各校室已經完成安裝6,000台，為了照顧弱勢的學生，縣府再加碼全縣資源班教室也一併安裝，為莘莘學子創造優質學習環境，9月開學，學生可以舒適安心上課，提升學習效率。

張麗善縣長也說，現在台灣人口結構是高齡、少子化，雲林居住人口從70萬到68萬，老人人口數大過於年輕人，人口外流更是一個嚴重的問題，如何創生雲林、提升產業發展，留住人才，讓人口止跌回升，是雲林願景工程規劃重點。雲林縣從109學年度開始，全縣國中小學每周都會有一節品德教育課程，全面貫徹禮義廉恥，施政五大目標：「為年輕人找頭路、為老年人找依靠、為企業找機會、為弱勢找尊嚴、為雲林找出路」，讓雲林更美好、縣民更幸福。

雲林同鄉文教基金會規劃課程培育人才種子，引導學生廣面接觸不同專業視角，傾聽各個領域對話的可能性，培養領導技能，從「受助」到卓然而立的「自助」，在各種人生境遇、企業經營及各種組織運作層面，展現理想化領導力，做出契合情境的最佳抉擇，開拓人生的最大價值，引導尋根返鄉雲林服務、建設發展雲林，這對張麗善縣長施政目標是一大助力。

青年學子是未來國家社會的棟樑，「雲林上場」便是希望每位雲林子弟都是我們國家社會進步發展的主角，張麗善縣長感謝雲林同鄉文教會之創新，散播正向的種子協助雲林青年學子，協助政府推動各項教育深耕計畫，為雲林縣未來領導人才培育計畫實施達成共識，請教育處邱孝文處長、工策會許宇甄總幹事與相關局處室大力度協助。

籌備會議，除了雲林縣政府相關局處室長官出席之外，雲林科技大學副校長張艮輝、環球科技大學副校長吳豐帥、南華大學洪添福主任、弘文高中張輝政校長、北港高中傅國樑校長、嘉義女中蔡枳松校長、嘉義高中劉永堂校長秘書張威傑、麥寮高中訓育組長廖若婷老師、新北市板橋高中學務主任林三維博士等教育界學士熱情與會，集思廣益，提供建議。（圖／雲林同鄉文教基金會提供）