經濟部遴選中堅企業 舉辦申請說明會

經濟部每兩年舉辦一次「卓越中堅企業」及「潛力中堅企業」遴選，選出在特定領域具有技術或服務獨特性及關鍵性、具高度國際市場競爭力，並以國內為主要經營或生產基地的中堅企業，今（109）年為第6屆，申請受理至9月30日止。

為使有意參選之企業瞭解政府中堅企業政策、遴選申請程序及相關政府優惠輔導資源，將於8月12日下午在臺中市南區興大路145號中興大學圖書館、8月14日下午在高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會議中心、8月18日下午在臺北市羅斯福路4段85號B1集思臺大會議中心，陸續舉辦三場遴選作業說明會。

經濟部工業局表示，中堅企業遴選自101年迄今已辦理5屆，共選出290家「潛力中堅企業」，其中62家為「卓越中堅企業」，他們都是各行各業的翹楚，例如在「工業之母」的機械業，第1屆的上銀，其滾珠螺桿及線性滑軌產品，享有世界級地位。而從全球重要運動賽事上，也能看見臺灣製造的自行車，其中巨大及美利達的成車、桂盟的鍊條、亞獵士的輪圈、奧運球衣如興采的環保布料，以及台灣百和的運動鞋黏扣帶等，都是世界第一的運動產品。另外，臺灣引以為傲的半導體產業，除了全球知名的重量級廠商-台積電，在砷化鎵領域也有穩懋、二極體的朋程、頻率控制元件的台灣晶技等中堅企業，在全球供應鏈亦占有重要地位。

凡是經濟部主管之製造業與服務業，依法辦理公司登記或商業登記，年營業額在200億元以下或員工人數在2,000人以下之企業均可參選。申請須知請至推動中堅企業躍升計畫網站（www.mittelstand.org.tw ）下載。