歡慶馬拉灣20周年 八月壽星暢玩水樂園只要20元

父親節麗寶首選吃福容饗宴、Outlet添新衣、PK卡丁車搶攻報復性國旅潮，麗寶樂園暑假期間水陸雙園天天延長營業至晚間8點，八月份起官網祭出雙人月光票第二人半價，還能提早一小時入園優惠，為歡慶馬拉灣20周年，現場則推出當月壽星玩水樂園只要20元超殺價格；父親節將至，麗寶樂園渡假區活動滿滿，不但將舉辦爸爸歌唱大賽、飯店餐券推出優惠，還能帶爸爸看賽車體驗最熱血的父親節。

馬拉灣歡慶20周年，8月1至31日凡八月壽星本人，至現場票亭出示身分證件購票，只要20元就能暢玩全台最大水樂園，體驗「馬拉20 COOL浪慶典」一系列的主題活動；8月起官網推出雙人月光票449元，水陸雙園可擇一使用，還能提早至下午四點入園，不但可以避開夏日艷陽，水上樂園馬拉灣晚間還能欣賞「火焰慶典」火舞演出，看完再去大海嘯體驗最後一道清涼浪花；探索世界晚間則有「五心海盜王的誕生」表演，除了搶眼的視覺設計，表演中還結合火舞、高空特技，最後還有高空璀璨煙火秀，玩樂園還能大飽眼福，保證值回票價。

三倍券、藝FUN券、動滋券皆可用 父親節首選麗寶Outlet Mall三倍券、藝FUN券、動滋券皆可用，帶父親來選禮物最方便！運動品牌、男女裝、童裝、秀泰影城、金石堂書局等超過280家名店，皆可使用振興折抵消費，累積消費滿10,000元，還可參加抽獎，最大獎可抽麗寶福容大飯店

住宿券、麗寶Outlet Mall購物金等，渡假區消費滿百，即享天空之夢摩天輪門票兩人350元優惠，讓全家一起體驗天倫樂；8月8日父親節當天還將舉辦「爸爸唱歌吧」比賽，只要參加就送免費摩天輪搭乘券，優選10名還加贈麗寶樂園門票，趕快帶著爸爸來PK歌喉。

麗寶福容大飯店推出田園咖啡廳自助午餐券，銷售時間為即日起至8月31日，一套五張，再加碼送五張，限時限量促銷活動只要3,900元，下殺4.5折。8月歡慶父親節，當日加價100元即可享用午餐，加價200元即可升等晚餐時段，歡迎使用振興三倍券享受升等樂趣。

麗寶福容大飯店田園咖啡廳午餐券買五送五，父親節聚餐還能省荷包。圖／麗寶樂園提供

全台最高規格的麗寶國際賽車場，8月起限時開放G2賽道旁的看台區，帶老爸來賽車場登高賞車，8月2日、9日、23日限定開放G2賽道看台區，只要120元不但可入席看各式超跑，還有爆米花、飲料無限暢飲的好康，坐在賽道旁的看台區，親眼見證車手們衝過最後一個彎道，全力飆速，感受熱力四射的速度感帶來視覺、聽覺的無限快感。

麗寶國際賽車場開放看台區，快帶爸爸來感受超跑速度感。圖／麗寶樂園提供

看車不過癮，帶老爸下場PK吧！賽車場還有免駕照即可下場體驗的卡丁車，全台唯一經FIA／CIK國際認証的安全場域，卡丁車為無動力方向盤，搭載大馬力輸出，操控性、安全性十足，馳騁賽道感受人車合而為一的極速感，於官網也推出「樂園卡丁」套票，下殺六折，只要999元，即可暢玩樂園與卡丁車，詳情請至麗寶樂園渡假區官網http://www.lihpaoresort.com查詢。